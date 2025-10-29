Obavijesti

VIDEO Je li ovo Messi? Ne, to je naš Sučić! Pogledajte majstoriju i prvi gol 'vatrenog' za Inter

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Inter je pobijedio Fiorentinu 3-0 u devetom kolu talijanske lige, a drugi gol za Inter zabio je Petar Sučić. Fantastično je izbaco svog čuvara i onda zabio, a navijači su poludjeli. Interu je to šesta pobjeda u ligi

Inter je u devetom kolu talijanske lige pobijedio Fiorentinu 3-0 na San Siru, a fantastičan gol zabio je Petar Sučić. Nerazzuri su dominirali susretom i zasluženo upisali tri boda te im je ovo šesta pobjeda u prvenstvu. Uz sjajan gol Sučića, dva je dodao Hakan Calhanoglu za veliko slavlje milanske momčadi.

Sve zanimljivo dogodilo se u drugom poluvremenu te je nakon prvih 45 minuta bilo 0-0 uz inicijativu Intera. U 66. minuti je Calhanoglu zabio prvi gol na asistenciju Barelle. Turčin je primio loptu na 20ak metara od gola i sjajno opalio, a udarac je bio i jak i precizan te je završio u mreži gostiju. U 71. minuti Inter je povećao prednost na 2-0 fenomenalnim golom Petra Sučića. Akciju je on započeo te je brzim dodavanjima lopta došla do Martineza koji je vratio loptu Sučiću u kazneni prostor. Hrvatski veznjak sjajnom rolicom vara obrambenog igrača i posprema loptu u mrežu. Za 3-0 Calhanoglu je zabio iz penala.

Navijači Intera zaluđeni su potezom Sučića te su ga prozvali "Lionel Sučić", čime su htjeli reći da je ovaj potez bio poput nekog Messijevog driblinga i gola, što i zaista je tako. Fantastično se snašao bivši igrač Dinama koji je oduvijek pokazivao da ima štos za sjajne driblinge. Inter je ovom pobjedom stigao na treće mjesto tablice i ima 18 bodova, isto koliko i njegov gradski rival.

