Giorgio Petrosyan (35) jedan je od najboljih kickboksača svijeta posljednjih desetak godina. Zbog iznimne tehničke sposobnosti i dominacije, gdje vrijedi istaknuti niz od 42 pobjede zaredom, često ga se spominje u kontekstu "najboljih svih vremena".

No i armensko-talijanski borac nadimka 'Doktor' doživio je loš dan. U ONE Championshipu izgubio je strašnim nokautom od Superbona Banchameka.

Meč se odvio u kategoriji do 70 kilograma u kojem su se borci natjecali za inauguralnu titulu prvaka pero kategorije. Bila je to prilika Petrosyanu za dodati novi pojas u vitrine trofejne karijere, ali završilo je šokantnim i najtežim porazom do sada.

Petrosyan je krenuo u napad početkom druge runde kada je uslijedila munjevita kontra Superbona. Tajlanđanin je odapeo desni high-kick kojim je brutalno pogodio Armenca i poslao ga na spavanje.

Petrosyanu je trebalo nekoliko trenutaka da se probudi i par minuta kako bi došao sebi. High-kick nije vidio i doživio je najteži poraz u karijeri.