VIDEO Johnson najbrža u spustu u ženskoj ekipnoj kombinaciji, Talijanka Sofia Goggia pala

TALIJANKE VAN KONKURENCIJE

Johnson najbrža u spustu u ženskoj ekipnoj kombinaciji, Talijanka Sofia Goggia pala

Johnson najbrža u spustu u ženskoj ekipnoj kombinaciji, Talijanka Sofia Goggia pala
Foto: Leonhard Foeger

Tridesetogodišnja Johnson nije dominirala konkurencijom u ovom spustu, dva dana nakon osvajanja naslova, završivši samo šest stotinki sekunde ispred Austrijanke Ariane Raedler

Olimpijska pobjednica Amerikanka Breezy Johnson bila je najbrža u spustu kojeg skijašice u utorak voze za žensku ekipnu kombinaciju za Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Tridesetogodišnja Johnson nije dominirala konkurencijom u ovom spustu, dva dana nakon osvajanja naslova, završivši samo šest stotinki sekunde ispred Austrijanke Ariane Raedler i 27 stotinki ispred Talijanke Laure Pirovano.

Ženska ekipna skijaška kombinacija na ZOI uključuje po jednu vožnju spusta i slaloma.

Mikaela Shiffrin koja je u paru s Breezy Johnson pokušat će iskoristiti prednost od šest stotinki u slalomu koji je na rasporedu u 14 sati. Austrijanka Katharine Huber i Talijanka Martina Peterlini će nastojati spriječiti je u tome.

Alpine Skiing - Women's Team Combined Downhill
Foto: Lisi Niesner

Jedina slalomašica koja je pobijedila Shiffrin u Svjetskom kupu ove sezone, Švicarka Camille Rast, ima 1,51 sekunde zaostatka, nakon što je njena partnerica Corinne Suter zauzela 12. mjesto u spustu.

Talijanka Sofia Goggia, osvajačica brončane medalje u nedjelju, pala je, pa je njezin par s Larom della Meaom stoga izvan konkurencije.

