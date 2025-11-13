VIDEO Jokić odigrao jednu od utakmica života. Komentator u ekstazi: 'Trči kao konj! Đihaaa!'

U večeri koja će se dugo pamtiti u NBA krugovima, Nikola Jokić odigrao je ponajbolju utakmicu života, predvodeći Denver Nuggetse do uvjerljive pobjede 130-116 nad Los Angeles Clippersima. U novoj Intuit Dome areni, srpski centar je zasjenio sve na parketu, odigravši treću najefikasniju utakmicu karijere s 55 postignutih poena. Time je produbio krizu momčadi iz Los Angelesa, koja je sada na šest poraza u nizu. Denver je u utakmicu ušao kao favorit, s impresivnim omjerom 8-2 i nizom od pet pobjeda, dok su Clippersi (3-7) očajnički tražili izlaz iz serije loših rezultata.

Monstruozna partija za anale

Nikola Jokić je od prve minute pokazao da je na posebnoj misiji. Već u prvoj četvrtini ubacio je nevjerojatnih 25 poena, što je najviše što je ijedan igrač postigao u jednoj dionici ove sezone. Do poluvremena, na svom je kontu imao već 33 poena, poigravajući se s obranom Clippersa i hrvatskim centrom Ivicom Zupcem. Njegova dominacija nastavila se kroz cijelu utakmicu, koju je završio sa statistikom koja oduzima dah: 55 koševa, 12 skokova i šest asistencija.

Sve to ostvario je uz nevjerojatnu preciznost šuta, 18 od 23 iz igre (78,3 posto), uključujući pet od šest pogođenih trica. Njegova igra bila je toliko dominantna da je jedan američki komentator tijekom prijenosa, nakon što je Jokić pretrčao cijeli teren i zakucao, uzviknuo: "Jokić trči kao konj, điha!", aludirajući na Jokićevu poznatu ljubav prema konjičkom sportu. Trener David Adelman odmarao ga je u posljednjoj dionici, inače bi brojke bile zasigurno i veće i vjerojatno bi srušio rekord karijere od 61 koša iz travnja ove godine protiv Minnesote (nakon dva produžetka), dok je 56 ubacio protiv Washingtona prošlog prosinca.

Nemoćni Clippersi bez ključnih igrača

S druge strane, Los Angeles Clippersi su se našli u gotovo bezizlaznoj situaciji. U utakmicu su ušli bez dvojice svojih najboljih igrača. Kawhi Leonard je bio van stroja zbog menadžmenta ozljede, dok je Bradley Beal izvan terena do daljnjega zbog ozljede kuka. Bez njihove napadačke i obrambene moći, teret je pao na Jamesa Hardena i ostatak momčadi, što se pokazalo nedovoljnim protiv raspoloženog Denvera.

Harden je bio najefikasniji u redovima domaćina s 23 koša, osam skokova i pet asistencija, no nije mogao sam parirati kolektivnoj snazi Nuggetsa. Prije utakmice, igrači Clippersa su izražavali frustraciju zbog loše obrane i nemogućnosti tranzicijske igre.

- Ne možemo ni doći do tranzicije jer ne uspijevamo ostvariti obrambene skokove - izjavio je Ivica Zubac, što se i potvrdilo u ovom susretu.

Denver je nadskakao Clipperse s 52 naspram 37 skokova, potvrđujući dominaciju u reketu.

Zubac solidan u dvoboju s nezaustavljivim Jokićem

Hrvatski reprezentativac Ivica Zubac imao je jedan od najtežih zadataka večeri, čuvati Nikolu Jokića. Iako je Jokić odigrao povijesnu utakmicu, Zubac je pružio solidan otpor i bio jedna od svjetlijih točaka u poraženoj momčadi. Meč je završio s 18 koševa i osam skokova uz odličan šut iz igre 9/14 (64,3 posto). Njegov učinak bio je iznad sezonskog prosjeka u poenima (14,9), no nešto ispod u skokovima (10,6), što je i razumljivo s obzirom na teškog protivnika i timsku borbu pod obručima.

Foto: Gary A. Vasquez

Analiza utakmice i pogled unaprijed

Denver Nuggetsi, predvođeni MVP kandidatom, djeluju kao dobro podmazan stroj i jedan od glavnih favorita za naslov. Potvrdili su da su riješili i probleme s igrama u gostima, ostvarivši važnu pobjedu na teškom terenu. Uz Jokića, istaknuli su se i Aaron Gordon s 18 te Jamal Murray s 15 poena.

Clippersi, s druge strane, tonu sve dublje. Šesti uzastopni poraz i problemi s ozljedama stavljaju veliki pritisak na trenera Tyronna Luea. Njihova obrana je deseta u ligi po primljenim poenima, no napad je tek na 28. mjestu, što je jasan pokazatelj gdje leže najveći problemi. Nuggetsi pobjedničku seriju žele nastaviti protiv Minnesota Timberwolvesa, dok Clippersi priliku za prekid crnog niza traže protiv Dallas Mavericksa.