Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Juniori Hajduka osvetili kadete i pobijedili dinamovce

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Juniori Hajduka osvetili kadete i pobijedili dinamovce
Foto: HDTV/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk je na Poljudu pobijedio Dinamo 3-0 u juniorskom derbiju! Matko je zabio iz penala i slobodnjaka, a Modri ni s igračem nisu došli do preokreta

Admiral

Nakon što su Dinamovi kadeti uvjerljivo slavili protiv Hajduka (6-0), juniorski derbi na Poljudu pripao je domaćinima. Hajduk je u susretu devetog kola Prve NL za juniore pobijedio Dinamo s 3-0 i zasluženo osvojio sva tri boda.

Splićani su od početka djelovali opasnije, a inicijativu su okrunili u 17. minuti. Karlo Matko bio je precizan s bijele točke, iako su Dinamovi igrači burno prosvjedovali smatrajući da je prekršaj bio izvan kaznenog prostora. Sudac Jadrijević ostao je pri svojoj odluci.

Hajduk je nastavio pritiskati i u ostatku prvog poluvremena, no Dinamo je zahvaljujući vrataru Petru Nemetu izbjegao veći zaostatak. Ipak, Nemet nije mogao spriječiti novi pogodak u 55. minuti. Matko je iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora lukavo poslao loptu ispod živog zida koji je skočio i tako udvostručio prednost domaćina.

Golove pogledajte OVDJE.

Dinamu se prilika za povratak otvorila nakon što je Denis Plaminskij zaradio drugi žuti karton, pa su "modri" bili s igračem više. Međutim, brojčanu prednost nisu uspjeli iskoristiti, a Hajduk je u završnici potvrdio pobjedu. Ivano Slavka odlučio je sam završiti akciju umjesto da proigra slobodnog suigrača i pogodio za konačnih 3-0.

Hajduk je tako nakon devet odigranih utakmica stigao do 15 bodova, što mu trenutačno donosi šesto mjesto. Dinamo je drugi sa 17 bodova, ali i utakmicom manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da
FERNANDA CAMPOS

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026