VIDEO Juniori Hajduka osvetili kadete i pobijedili dinamovce

Nakon što su Dinamovi kadeti uvjerljivo slavili protiv Hajduka (6-0), juniorski derbi na Poljudu pripao je domaćinima. Hajduk je u susretu devetog kola Prve NL za juniore pobijedio Dinamo s 3-0 i zasluženo osvojio sva tri boda.

Splićani su od početka djelovali opasnije, a inicijativu su okrunili u 17. minuti. Karlo Matko bio je precizan s bijele točke, iako su Dinamovi igrači burno prosvjedovali smatrajući da je prekršaj bio izvan kaznenog prostora. Sudac Jadrijević ostao je pri svojoj odluci.

Hajduk je nastavio pritiskati i u ostatku prvog poluvremena, no Dinamo je zahvaljujući vrataru Petru Nemetu izbjegao veći zaostatak. Ipak, Nemet nije mogao spriječiti novi pogodak u 55. minuti. Matko je iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora lukavo poslao loptu ispod živog zida koji je skočio i tako udvostručio prednost domaćina.

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Dinamu se prilika za povratak otvorila nakon što je Denis Plaminskij zaradio drugi žuti karton, pa su "modri" bili s igračem više. Međutim, brojčanu prednost nisu uspjeli iskoristiti, a Hajduk je u završnici potvrdio pobjedu. Ivano Slavka odlučio je sam završiti akciju umjesto da proigra slobodnog suigrača i pogodio za konačnih 3-0.

Hajduk je tako nakon devet odigranih utakmica stigao do 15 bodova, što mu trenutačno donosi šesto mjesto. Dinamo je drugi sa 17 bodova, ali i utakmicom manje.