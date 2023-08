VIDEO Juve se izvukao protiv Bologne, Lecce iznenadio 'viole'

Foto: Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-agency.net

Mučio se Juventus u prvom poluvremenu, no u drugom je ubacio u brzinu više pa do same završnice strepio. Bologna je pokazala da će ove sezone otkidati bodove jačim klubovima

Nogometaši Leccea preokrenuli su zaostatak od 0-2 na gostovanju u Firenci, gdje su protiv Fiorentine odigrali 2-2 u utakmici 2. kola talijanske Serie A, a neodlučenim ishodom 1-1 završio je i dvoboj Juventusa i Bologne u Torinu. "Ljubičasti" su imali 2-0 nakon 25 minuta igre golovima Nicolasa Gonzaleza (3) i Alfreda Duncana (25). U drugom poluvremenu preokret su donijeli Hamza Rafia (49) i Nikola Krstović (76). Hrvatski stoper Marin Pongračić odigrao je cijelu utakmicu za Lecce i u 15. minuti zaradio žuti karton. >> VIDEO SAŽETKA OVDJE Po jedan bod su u Torinu osvojili domaći Juventus i Bologna, a toliko su i postigli golova. Lewis Ferguson je u 24. minuti donio prednost gostima. Dušanu Vlahoviću je u 52. minuti poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa, a srpski reprezentativac je u 80. minuti još jednom zatresao mrežu za konačnih 1-1. Mučio se Juventus u prvom poluvremenu, no u drugom je ubacio u brzinu više pa do same završnice strepio. Bologna je pokazala da će ove sezone otkidati bodove jačim klubovima jer je Thiago Motta, legenda talijanskog nogometa i današnji trener Bologne, odlično posložio momčad. >> VIDEO SAŽETKA OVDJE Fiorentina, Juventus i Lecce su sa po četiri boda poredani od trećeg do petog mjesta, a Bologna je prvim osvojenim bodom skočila na 15. poziciju.