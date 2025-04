VIDEO Kakav blam u Engleskoj! Na utakmici Lige prvaka pustili himnu Europske lige...

Nakon šest dana stanke vratila se Liga prvaka, najprestižnije nogometno natjecanje. U utorak su veliki zadatci čekali Borussiju Dortmund i Aston Villu. Te su dvije momčadi morale na domaćem terenu nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice. Nijemci trebaju pobijediti s četiri gola razlike kako bi izborili produžetke, dok Englezi imaju dvostruko lakši posao. Iako je Villa u prošlosti već osvojila Ligu prvaka, ovo natjecanje ove sezone za njih predstavlja svojevrsnu novost. Proteklih 23 godina nisu sudjelovali u njemu, a u tom razdoblju proveli su više sezona u drugoj ligi.

Ipak, ove sezone igraju sjajno, stigli su do četvrtfinala, no uoči utakmice s PSG-om na Villa Parku ozbiljno su se osramotili. Na svakoj utakmici uoči početka organizatori puštaju himnu, a mnogi posebno vole i cijene himnu Lige prvaka. No, na stadionu Ville tehnička ekipa napravila je nevjerojatan gaf i pustila himnu Europske lige.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Ta je pogreška izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

"Zašto sviraju himnu Europske lige na večeri Lige prvaka?"

"Emery ih je nagovorio da puste himnu Europske lige, čovjek igra 7D šah."

"Liga prvaka, a puštaju EL! Igrači su ostali bez teksta."

"Netko će sutra ujutro dobiti otkaz."

Video pogledajte OVDJE.

Kako je jedan navijač u šali istaknuo, možda je tu pogrešku doista potaknuo Španjolac na klupi Engleza. On je četiri puta u karijeri osvojio Europsku ligu, a kako njegovoj momčadi treba čudo da bi prošla PSG, možda ga je ta situacija podsjetila na dane kada je u europskim natjecanjima bio neprikosnoven.