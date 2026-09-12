VIDEO Kakav debi bivšeg igrača Varaždina! Ušao pred kraj pa u 95. sjajnim golom srušio prvaka

Kakav početak avanture u Indoneziji za Ivana Mamuta! Bivši napadač Varaždina u svom je prvom nastupu za Persiju iz Jakarte ušao s klupe, a onda u posljednjim sekundama utakmice zabio za pobjedu protiv aktualnog prvaka Persiba.

Derbi je odigran u sklopu drugog kola indonezijskog prvenstva, a domaćini su poveli u 41. minuti. Alexander Jeremejeff pogodio je nakon asistencije Denisa Kolingera, još jednog bivšeg HNL-ovca u redovima Persije.

Mamut je svoj debi dočekao u 79. minuti, kada je ušao u igru, a samo dvije minute kasnije gosti su izjednačili. Balša Sekulić vratio je Persib u utakmicu i činilo se da će veliki dvoboj završiti bez pobjednika. No, hrvatska veza u Jakarti pobrinula se za drugačiji rasplet.

FT" Gol dimenit akhir!!! Woww...

PERSIJA Jakarta 2-1 PERSIB Bandung

⚽ 41' Alexander Jeremejeff

⚽ 90+5' Ivan Mamut

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⚽ 82' Balsa Sekulic pic.twitter.com/cQuxRLqIzW — IDSPORTSTV 🇮🇩 (@IDS12TV) September 12, 2026

U petoj minuti sudačke nadoknade Stjepan Lončar pobjegao je po lijevoj strani i poslao loptu prema prvoj vratnici. Tamo se najbolje snašao Mamut, bio najviši u skoku i glavom pogodio za veliko slavlje domaćih navijača.

Tako je 29-godišnji napadač teško mogao zamisliti bolji prvi nastup za novi klub. U Persiju je stigao nakon samo jedne sezone u Varaždinu, za koji je odigrao 36 utakmica, zabio 14 golova i upisao šest asistencija.