Da je izvanserijski talent, Joško Gvardiol pokazao je još u Dinamu gdje je sa svega 18 godina postao nezamjenjiv. Taktički i tehnički potkovan, a zreo kao da već godinama igra u vrhunskom nogometu.

Ubrzo su se u Maksimirsku 128 sjatile brojne ponude europskih klubova koji su htjeli ugrabiti Dinamovo obiteljsko blago, a u konačnici je tu sreću imao Leipzig koji ga je doveo za 19 milijuna eura.

Iako mu je 19 godina i Bundesliga je za nekoliko stepenica više od HNL-a, fantastičnom Jošku to nije problem. Ustalio se u prvi sastav Leipziga, bilo na lijevom beku ili stoperu, on će svoj posao odraditi sjajno. Brz, neprelazan i čvrst u duelima, a sada je protiv Borussije Dortmund pokazao kakvu ljevicu ima.

Leipzig je pobijedio Borussiju Dortmund (2-1) u derbiju 11. kola Bundeslige, a poveo je u 29. minuti. Domaćini su kombinirali u posljednjoj liniji, lopta je došla do Joška Gvardiola koji je poveo loptu do centra, a onda je uslijedio 'modrićevski potez. Krajičkom oka vidio je kako se Nkunku šulja iza obrane Dortmunda pa ga je proigrao fantastičnom loptom u prostor.

Video pogledajte OVDJE.

Jednim dodavanjem izbacio je pola momčadi Borussije, a Nkunku je mirno primio loptu, zaobišao Kobela i zabio za 1-0. Bila mu je to druga asistencija ove sezone u Bundesligi, a suigrača je poslužio prije mjesec dana u pobjedi nad Bochumom (3-0). Inače, ovo mu je 15. nastup u svim natjecanjima, nije zaigrao u tek dvije utakmice. I to pokazuje o kakvom potencijalu se radi. Ne samo to. Joško je pokazao kako nije budućnost Leipziga i Hrvatske, već sadašnjost.

Zaista je nadrealno da jedan mladić od 19 godina tako imponira mirnoćom i sigurnošću. Naravno, prošao je i on žute minute koje su sastavni dio odrastanja svakog nogometaša, no nije mu dugo trebalo da se adaptira na Bundesligu.

Borussia je izjednačila u 52. minuti golom Reusa, a pobjedu Leipzigu u derbiju donio je Poulsen koji je u 68. minuti zabio za 2-1 na asistenciju Nkunkua.

Gvardiol je na terenu proveo svih 90 minuta i pun samopouzdanja dolazi na reprezentativno okupljanje koje je na rasporedu u ponedjeljak. Hrvatsku 11. studenog očekuje utakmica protiv Malte, a tri dana kasnije u Splitu sudbonosni susret s Rusijom. Pobjeda nas vodi na SP u Katar, a Joško je pokazao da će biti velika konkurencija Dejanu Lovrenu i Domagoju Vidi za prvih 11.

Marin Pongračić je odradio prvo poluvrijeme za Borussiju.