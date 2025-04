VIDEO Kakav projektil! Franjo Ivanović zabio 22. gol u sezoni, pogledajte ovu golčinu...

Rijeka je ljetos prodala Franju Ivanovića (21) za četiri milijuna eura u Royale Union SG, a nakon sedam mjeseci u novom klubu, možemo slobodno zaključiti kako su Belgijci napravili jedan od najboljih transfera u posljednjih nekoliko godina.

Ogroman interes vlada za hrvatskim reprezentativcem koji igra nogomet života u Belgiji i teško je vjerovati da ćemo ga i sljedeće sezone gledati u dresu Royale Union SG-a. A kako utakmice odmiču, šanse za to sve su manje jer bivši član Rijeke trpa kao na traci!

Pariz: Francuska svladala Hrvatsku jedanaestercima i odlazi u polufinale UEFA Lige nacija | Foto: Icon Sport/PIXSELL

Nakon što je zabio dva gola u demoliranju Antwerpa (5-1) u prošlom kolu, Ivanović je zablistao i protiv Genta u 2. kolu play-offa. Utakmica je u tijeku, a gosti su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu. Ait El Hadj zabio je za 1-0 u 31. minuti, a Franjo je dvije minute kasnije povisio vodstvo nakon sjajne akcije. Khalaili je dobio dugu loptu u suparničkom šesnaestercu, vidio je hrvatskog nogometaša kako utrčava pa mu je lagano spustio, a on se zaletio i silovito pogodio donji desni kut. Ispalio je projektil kojeg golman, vrlo vjerojatno, nije niti vidio.

Video pogledajte OVDJE

Priča je bila gotova u 39. minuti kada je David zabio za 3-0, uspio je pospremit i četvrtu loptu u mrežu u drugom poluvremenu, ali je poništen zbog zaleđa.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

Nevjerojatni Ivanović zabio je čak 22. gol u sezoni! Njih 14 utrpao je u belgijskom prvenstvu, četiri je zabio u Europskoj ligi, kao i u dresu Rijeke na početku sezone.

U ožujku je prvi put osvanuo na popisu izbornika Zlatka Dalića i debitirao protiv Francuske na Poljudu pa odigrao drugo poluvrijeme i produžetke na Stade de Franceu. Igrač je nevjerojatne energije i agresivnosti, to smo znali i dok je bio u HNL-u, ali u Belgiji je do izražaja došao i njegov golgeterski instikt. S kojim će, uvjereni smo, vrlo brzo zablistati u nekoj od liga petice... No, prvo želi završiti posao u Saint-Gillesu i pokušati s klubom osvojiti naslov prvaka.