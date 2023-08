VIDEO Kakav projektil! Igrač Varaždina zabio čudesan gol

Prije gotovo točno godinu dana njegov mučni krik zaledio je Gradski vrt. Kapetan Varaždina Igor Postonjski (28) je tog 12. kolovoza pretrpio prijelom desne noge nakon sudara s Mijom Caktašem. Bolni uzvici orili su osječkim stadionom, a u tome trenutku Varaždinci su pod dirigentskom palicom svog kapetana igrali jedan od najljepših nogometa u ligi.

Unatoč teškoj ozljedi, Postonjski se nije predavao. Vječni pozitivac zapeo je još jače pa se vratio nogometu nakon svega pola godine u prijateljskoj utakmici protiv Jaruna. No, odigrao je tek tri utakmice pa se više nije vraćao na travnjak do kraja sezone. U prve tri utakmice skupio je tek 80-ak minuta, no protiv Rudeša je zaigrao od prve minute i gledateljima priuštio golčinu za pamćenje.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždin je u 4. kolu HNL-a slavio protiv Rudeša (2-0) i tako došao do prve pobjede u sezoni. Varaždinci su dominirali cijeli susret, pošteno se ispromašivali u prvom dijelu, ali zato sve nadoknadili u nastavku. Goste je načeo Fran Brodić u 57. minute nakon sjajne akcije, a onda smo 20 minuta kasnije vidjeli pravu poslasticu.

Igor Postonjski ukrao je loptu na 20 metara od gola, izbacio se na desnicu pa silovito pogodio desne rašlje! Bio je to projektil u kojeg je golman Rudeša Kralj mogao samo gledati. Pitanje je bi li dvojica golmana ovo zaustavila. U prva tri kola već smo vidjeli nekoliko sjajnih golova, ali ovaj je već sada kandidat za gol sezone!

