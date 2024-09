STARI ZNANCI

VIDEO Ante Rebić susreo se sa Zlatanom, njemu u oko odmah upala jedna stvar: 'Šta ti je to?' MILANO - Bivši 'vatreni' Ante Rebić u prošlom se kolu Serie A vratio na San Siro gdje je igrao za Milan od 2019. do 2023. Srdačno se pozdravio s bivšim suigračem, današnjim direktorom "rossonera" Zlatanom Ibrahimovićem. Kratko su popričali, a onda ga je Ibra upitao "Šta ti je to?" i pokazao na atipičan broj dresa za jednog napadača na hlačicama, trojku. Milan je dobio Lecce 3-0.

Kopiranje linka