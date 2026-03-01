VIDEO Kakav spektakl! Juventus u 93. izvukao bod protiv Rome

U derbiju 27. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma i Juventus su odigrali 3-3, a Juve je izvukao bod u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to sjajan derbi u kojem je Roma imala 1-0, 2-1, te 3-1, no Juve je uspio osvojiti bod, a treći gol zabio je Federico Gatti u trećoj minuti nadoknade.

Roma je povela u 39. minuti sjajnim golom Brazilca Wesleyja France koji je s ruba kaznenog prostora malo iskosa pogodio suprotni kut. Juve je izjednačio u drugoj minuti nastavka jednako lijepom pogotkom Francisca Conceicaoa koji je sa 16 metara iz voleja svladao Milu Svilara.

Međutim, radost gostiju kratko je trajala. Sedam minuta kasnije Evan Ndicka je zabio nakon ubačaja Lorenza Pellegrinija. Korak bliže pobjedi rimski sastav je stigao u 65. minuti golom Donyella Malena. No, Juve se vratio u život u 78. minuti preko Jeremia Boge. Ubacio je Edon Zhegrova, domaća obrana je odbila loptu, ali ravno na nogu Boge koji je pogodio za 3-2.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Kada se već činilo kako će domaćin osvojiti tri boda, torinska "Stara dama" je izjednačila. Zhegrova je još jednom ubacio, Kelly prebacio loptu do Gattija koji se najbolje snašao pogodivši za 3-3. Golove pogledajte OVDJE

Torino je prekinuo crni niz nakon što je pobijedio Lazio sa 2-0. Strijelci su bili Giovanni Simeone (21) i Duvan Zapata (53).

Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino, dok je Sandro Kulenović ušao u igru u 84. minuti. Na drugoj strani nije bilo ozlijeđenog Tome Bašića.

Torino je trenutačno na 14. mjestu ljestvice sa 30 bodova, dok je Lazio deseti sa četiri boda više.