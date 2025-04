VIDEO Kako, Ante?! Pogledajte što je Budimir uspio promašiti s dva metra udaljenosti...

Osasuna je na početku sezone rušila Barcelonu i kovala ozbiljne planove oko zauzimanja pozicije koja vodi u kvalifikacije za europska natjecanja, ali sve se raspalo u posljednja dva mjeseca. Klub je upao u krizu i doveo je u pitanje ostanak u La Ligi!

Već osam utakmica ne znaju za pobjedu, a sinoć su remizirali u gostima kod 18. Leganesa (1-1) koji ima sedam bodova manje. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir (33) proveo je na terenu 88 minuta, najbolji je strijelac Osasune s 15 golova, više od njega zabili su samo Mbappe (22) i Lewandowski (25), ali sinoć se nije proslavio.

Foto: J.P. Urdiroz

Promašio je nekoliko izglednih prilika, a za onu iz 30. minute nikome nije jasno kako. Možda je to bio i najveći promašaj u njegovoj karijeri. Izigrali su gosti obranu Leganesa, lopta se odbila do Moncayole koji je bio na desnoj stativi, a on je u petercu proigrao Budimira koji je imao praznu mrežu ispred sebe.

Morao je samo ugurati loptu s dva metra, ali Ante se spetljao i ona je završila u naručju domaćeg golmana. Ni njegovi suigrači nisu mogli vjerovati, neki od njih čak su i unaprijed počeli slaviti gol, znajući kakav je golgeterski majstor, no ovaj put Budimir se nije proslavio. Mnoge je začudio njegov promašaj jer igra sezonu karijere, zabio je 15 golova i ispred njega su u prvenstvu samo Mbappe (22) i Lewandowski (25). No, događa se i najboljima.

Video pogledajte OVDJE (od 45. sekunde)

- Budimirova crna noć. Hrvat napravio niz pogrešaka, a Leganes na kraju stigao do boda koji ga drži izvan zone ispadanja iz lige. Utakmicu su obilježile očite Budimirove pogreške. Hrvat je imao sjajnu šansu u prvom poluvremenu, a kasnije još dvije. To je njega i njegovu momčad skupo koštalo u drugom dijelu. Najbolji strijelac Osasune mogao je utakmicu završiti uz hat-trick - piše Marca.

Herrando je u 49. minuti ipak zabio za vodstvo Osasune, a Raba je iz jedanaesterca u 87. minuti donio domaćinu bod u borbi za ostanak.