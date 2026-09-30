VIDEO Kakva majstorija Mislava Oršića za Dinamo protiv Segeste

U tijeku je utakmica između Dinama i drugoligaša Segeste u Sisku. Riječ je o susret kojim sisački nogometni klub slavi 120. rođendan. Dinamo je poveo u 31. minuti preko Luke Stojkovića.

Samo dvije minute kasnije za 2-0 zabio je Dani Rodriguez. U 38. minuti već je 3-0 za Dinamo. Majstorski je zabio Mislav Oršić koji je u ovom susretu nosio kapetansku traku.

Na 4-0 povisio je Robert Mudražija u 59. minuti, da bi za 5-0 zabio Miha Zajc u 72. minuti.