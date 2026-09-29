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VIDEO Kamo ćeš Rocky? Jokić svom snagom gađao maskotu

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Kamo ćeš Rocky? Jokić svom snagom gađao maskotu
Foto: X/Screenshoot
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Riječ je o najplaćenijoj  maskota u NBA ligi, s godišnjom zaradom od oko čak 600.000 dolara

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Nova sezona za srpskog superstara Nikolu Jokića i Denver Nuggetse započela je okupljanjem na tradicionalnom Media Dayu, a tamo se dogodio jedan šaljivi događaj.  Službena maskota Nuggetsa, popularni Rocky, tijekom druženja s medijima pogodila je Jokića lopticom. Zatim mu je prišla, snimila selfie i pobjegla. On je odmah reagirao, uzeo istu lopticu i bacio je preko cijelog hodnika prema maskoti. Rocky je izmaknuo, ali je pao na pod.

Inače, riječ je o najplaćenijoj  maskota u NBA ligi, s godišnjom zaradom od oko 600.000 dolara. Maskota je kasnije na platformi X objavila snimku događaja uz komentar: "Samo ja i moj najbolji prijatelj".

Jokić (31) je u Denveru od 2015. Vodio je momčad 2023. do prvog naslova Nuggetsa u povijesti. Tada je izabran za MVP-a finalne serije, a tri puta je proglašen MVP-om godine, dok je osam puta je biran u All-Star momčad. 

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