VIDEO Kamo ćeš Rocky? Jokić svom snagom gađao maskotu

Nova sezona za srpskog superstara Nikolu Jokića i Denver Nuggetse započela je okupljanjem na tradicionalnom Media Dayu, a tamo se dogodio jedan šaljivi događaj. Službena maskota Nuggetsa, popularni Rocky, tijekom druženja s medijima pogodila je Jokića lopticom. Zatim mu je prišla, snimila selfie i pobjegla. On je odmah reagirao, uzeo istu lopticu i bacio je preko cijelog hodnika prema maskoti. Rocky je izmaknuo, ali je pao na pod.

Inače, riječ je o najplaćenijoj maskota u NBA ligi, s godišnjom zaradom od oko 600.000 dolara. Maskota je kasnije na platformi X objavila snimku događaja uz komentar: "Samo ja i moj najbolji prijatelj".

Just me and my bestie 🫶 pic.twitter.com/pkYdbv13q5 — SuperMascot Rocky (@TheSuperMascot) September 29, 2026

Jokić (31) je u Denveru od 2015. Vodio je momčad 2023. do prvog naslova Nuggetsa u povijesti. Tada je izabran za MVP-a finalne serije, a tri puta je proglašen MVP-om godine, dok je osam puta je biran u All-Star momčad.