'Bumbari' su u Sigetu pobjedili Hrvatski dragovoljac 3-1, a pri kraju prvog poluvremena u strijelce se upisao Dejan Glavica koji je prekrasnim golom oduševio gledatelje
VIDEO Kao iz igrice: Pogledajte kako je Varteksov igrač zabio za vodstvo u prvom poluvremenu
Varteks je slavio 3-1 protiv Hrvatskog dragovoljca i tako nakon dva uzastopna poraza upisao pobjedu. Utakmicu je propustio Doroshenko zbog crvenog kartona i Kanceljak koji je ozlijeđen.
Iako je Varteks odnio tri boda, u prvom poluvremenu su pala čak tri gola. Rani gol za Varteks postigao je Zoran Lesjak na vrlo neobičan način. Varteksov branič puknuo je izvana, a onda se lopta odbila i ušla u mrežu. Hrvatski dragovoljac je potom izjednačio, a onda je u 38. minuti atraktivan gol za ponovno vodstvo Varteksa zabio Dejan Glavica.
Lesjak je proigrao Korpar-Japeka i centaršutom loptu poslao Glavici koji je iz poluvoleja zabio gol.
- Teška utakmica jer morali smo se vaditi da dođemo do pozitivnog rezultata. Igramo s dosta nervoze jer imamo veliku želju. Važno je za nas, došli smo do 16 bodova, idemo svojim putem, čeka nas sad kup, idemo uživati na Maksimiru - izjavio je trener Varteksa Dražen Besek nakon utakmice.
