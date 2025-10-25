VIDEO Kao iz igrice: Pogledajte kako je Varteksov igrač zabio za vodstvo u prvom poluvremenu

Varteks je slavio 3-1 protiv Hrvatskog dragovoljca i tako nakon dva uzastopna poraza upisao pobjedu. Utakmicu je propustio Doroshenko zbog crvenog kartona i Kanceljak koji je ozlijeđen.

Iako je Varteks odnio tri boda, u prvom poluvremenu su pala čak tri gola. Rani gol za Varteks postigao je Zoran Lesjak na vrlo neobičan način. Varteksov branič puknuo je izvana, a onda se lopta odbila i ušla u mrežu. Hrvatski dragovoljac je potom izjednačio, a onda je u 38. minuti atraktivan gol za ponovno vodstvo Varteksa zabio Dejan Glavica.

Lesjak je proigrao Korpar-Japeka i centaršutom loptu poslao Glavici koji je iz poluvoleja zabio gol.

- Teška utakmica jer morali smo se vaditi da dođemo do pozitivnog rezultata. Igramo s dosta nervoze jer imamo veliku želju. Važno je za nas, došli smo do 16 bodova, idemo svojim putem, čeka nas sad kup, idemo uživati na Maksimiru - izjavio je trener Varteksa Dražen Besek nakon utakmice.