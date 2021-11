Nema što nije letjelo prema tunelu na Marakanu, a sudac Tamas Bognar i njegovi pomoćnici samo su što prije željeli napustiti stadion. Crvena zvezda izgubila je od Midtjyllanda (1-0), ali su 'crveno-beli' dočekali kraj susreta s čak dva igrača manje što je razbjesnilo domaće ultrase koji su željeli 'naplatiti' greške sucima, a u bijesu su teško ozlijedili kondicijskog trenera svog kluba.

Naime, u kanonadi s tribine je nesretni Federico Pannoncini dobio neki predmet u glavu te se odmah srušio te su ga brzo prevezli u bolnicu gdje mu je nedugo nakon događaja dijagnosticirano napuknuće lubanje. Talijan se sigurno ovome nije nadao, a ova kolateralna žrtva mogla bi imati ozbiljne posljedice za klub.

Uefa će sigurno reagirati te bi Zvezda mogla igrati bez gledatelja u Beogradu, a zasigurno im ne gine i poveća kazna. Neće smjeti biti na tribinama jer su pogodili čovjeka koji se slučajno u tom trenutku našao kod izlaza te nema veze s ishodom utakmice, a vjerojatno neće smjeti na sljedeći i možda još koji susret. Nakon svega je igrače s terena ispračao kapetan domaćih Milan Borjan.

- Mislim da je napravio nešto nevjerojatno. Pomogao je igračima koji su se našli u teškoj situaciji. On je džentlmen, poslije utakmice je došao do svlačionice, rekao da je to nogomet, da se to događa i rekao je da mu je žao zbog situacije. To je pravi kapetan - rekao je kapetan Danaca i nesuđeni igrač Dinama, Erik Svjatčenko.

Video možete pogledati OVDJE.

Bilo kako bilo, trener srpskog kluba Dejan Stanković nije se ni pojavio na konferenciji za medije, već se odmah zaputio prema bolnici gdje je bio s jednim od svojih pomoćnika. Zvezda je ovim porazom i dalje druga u skupini F, a u posljednja dva susreta igraju protiv bugarskog Ludogoreca kod kuće i portugalske Brage u gostima.