VIDEO Kaos na Otoku: Ronaldo hrvački bacio protivnika na pod

Aston Villa je na sjajan način deklasirala Manchester United 3-1 i eru pod vodstvom Unaija Emeryja obilježila na najbolji mogući način. Trofejni trener startao je velikom pobjedom u atmosferi nabijenoj elektricitetom na Villa Parku.

Bila je to utakmica u kojoj je Cristiano Ronaldo započeo u prvih 11, no nije previše pružio igrački. Jedna od onih u kojoj nije briljirao i praktički se nije vidio. Sve do 61. minute kad je u objektive kamera upao - zbog divljačkog naguravanja sa suparničkim stoperom Tyroneom Mingsom.

Dečki su se malo pohrvali, razmijenili pokoju prsa o prsa, a deblji kraj izvukao je stoper Aston Ville. Iskustvo i sjajna forma 37-godišnjaka presudili su protiv osam godina mlađeg Mingsa kojeg je Ronaldo na koncu srušio na tlo

Nakon cijele strke obojica su dobila žuti karton.

