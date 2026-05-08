VIDEO Kaos na vaganju u FNC-u: Potukli se borci na pozornici!

Uoči subotnjeg spetkakla FNC 30 u Zadru, došlo je do kaotičnih scena na vaganju boraca. Održalo se službeno vaganje boraca, ali ne bez problema. Potukli su se Laureano Staropoli i Wahed Nazhand!

Nazhand je nasrnuo na Staropolija nakon čega je došlo i do tučnjave. Morali su ih razdvajati, a nakon toga se vaganje nastavilo.

Startpoli je na vaganju težio 2,6 kilograma više od dozvoljenog, zbog čega će u borbu protiv Nazhanda krenuti s kaznenim bodom u prvoj rundi. Svi ostali borci su zadovoljili traženu težinu.

U dvorani Krešimira Ćosića održat će se 11 borbi - 10 po MMA pravilima i jedna po pravilima boksa bez rukavica.

Najveća borba je teškaška između Martina Batura i Milenka Stamatovića, a publika će uživati i u sunaslovnoj borbi između Dubrovčanina Antuna Račića i Brazilca Mauricija Almeide.