VIDEO Kaos u Orebiću: Šef kluba ugrizao suparnika za oko! Evo kako izgledaju napadnuti igrači

Ono što je trebalo biti nogometna poslastica i reklama za županijski nogomet, pretvorilo se u scene nasilja koje su zgrozile sportsku javnost. Utakmica 9. kola 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske između Orebića i ONK Metkovića ovu nedjelju ponudila je nevjerojatan scenarij s čak devet golova, preokretima i dramom do posljednje sekunde, no sve je to palo u zaborav onog trenutka kada je sudac označio kraj. Umjesto rukovanja, terenom su zavladale šake, naguravanje, pa čak i ugrizi, a u glavnoj ulozi našao se, ni manje ni više, nego predsjednik domaćeg kluba. Gosti iz Metkovića kući su otišli s tri boda nakon pobjede 5-4, ali i s vidljivim ozljedama, što su potkrijepili fotografijama i dramatičnim priopćenjem u kojem tvrde da su jedva izvukli živu glavu.

Nogometni spektakl pretvorio se u horor

Sama utakmica bila je jedna od onih zbog kojih ljudi dolaze na stadione. Domaći Orebić imao je sve u svojim rukama, vodili su 2-0, pa 3-1, a kasnije i 4-3. Činilo se da će bodovi ostati na Pelješcu. Međutim uporni gosti nisu se predavali. U turbulentnom drugom dijelu Metković je kreirao veliki preokret.

Drama je dosegla vrhunac u samoj završnici. Gosti su do pobjedničkog gola za 5-4 stigli u 90. minuti kada su zabili iz penala. Da stvar bude još napetija, domaćinima je u sudačkoj nadoknadi poništen gol za izjednačenje 5-5 zbog zaleđa. Takav rasplet, pun tenzija i adrenalina, očito je bio previše za živce pojedinaca u domaćim redovima.

Odmah nakon što je sudac odsvirao kraj, umjesto sportskog pozdrava, krenuo je kaos. Prema izvještajima i snimkama koje su ubrzo počele kružiti lokalnim nogometnim krugovima, verbalni sukob nekolicine igrača eskalirao je u masovnu tučnjavu.

Ugrizi i udarci nakon posljednjeg zvižduka

Iz ONK Metkovića nisu štedjeli riječi u opisivanju onoga što su nazvali "brutalnim i sramotnim napadom". U službenom priopćenju detaljno su opisali kako su njihovi igrači Ivan Šutalo, Ante Bačić i Marko Andačić postali žrtve divljačkog ispada.

Najšokantniji detalj cijele priče odnosi se na Antu Kordića, predsjednika NK Orebić koji je u drugom poluvremenu ušao u igru. Prema tvrdnjama gostiju, čovjek koji bi po funkciji morao biti prvi primjer fair playa i sportskog ponašanja, bio je inicijator najtežeg incidenta.

"On je podmuklo s leđa nasrnuo na Ivana Šutala te ga ugrizao za oko, čime je pokrenuo lančanu reakciju nasilja", naveli su iz ONK Metković u objavi.

Nakon tog čina, situacija je izmaknula kontroli. Na Šutala su navodno nasrnuli i drugi igrači, ali i skupina od 20-ak ljudi koji su utrčali s tribina, pretvorivši nogometni teren u borilište.

Golman dobio šaku u glavu dok je branio suigrača

U općem metežu stradali su i oni koji su pokušali smiriti situaciju ili zaštititi svoje kolege. Golman Metkovića Ante Bačić pokušao je izvući suigrača iz gužve kako bi spriječio daljnje premlaćivanje, no to ga je skupo koštalo.

"Naš vratar Ante Bačić dobio je udarac šakom u glavu od Jakova Petričevića, također igrača NK Orebić", istaknuli su gosti.

U priopćenju navode da je još jedan igrač, Marko Andačić, također zadobio ugriz tijekom sukoba. Ovakve scene, koje više priliče kakvom lošem filmu nego sportskom borilištu, bacile su veliku mrlju na natjecanje u 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanskoj. Iz Metkovića su poručili da je ovakvo "sirovo i koordinirano nasilje" potpuno neprihvatljivo te da predstavlja sramotu ne samo za počinitelje, nego i za svaki kolektiv koji bi takvo ponašanje pokušao tolerirati ili umanjiti.

Metković objavio fotografije ozljeda

Kako bi potkrijepili tvrdnje, iz ONK Metkovića javnosti su predočili i fotografije ozljeda svojih igrača. Slike, koje svjedoče o brutalnosti sukoba, prikazuju posljedice udaraca i ugriza o kojima govore u svom priopćenju.

"Očekujemo odlučnu i jasnu reakciju nadležnih tijela, jer bez odgovornosti nema ni sigurnosti ni sportskog integriteta. ONK Metković neće šutjeti pred ovakvim barbarstvom", oštro su poručili iz kluba, tražeći da se krivci adekvatno kazne.

Ipak, u moru negativnosti, gosti su pronašli snage i istaknuti one koji su u tom ludilu zadržali hladnu glavu. Pohvalili su Hrvoja Kapitelija i Hrvoja Rikala iz momčadi domaćina, koji su jedini pokazali razum i s trenerom Metkovića Tomislavom Plećašom te predsjednikom Nikolom Manenicom pokušavali zaustaviti eskalaciju sukoba i spriječiti teže posljedice.

Domaćin priznao sramotno ponašanje

Nedugo nakon završetka susreta i izbijanja skandala, oglasili su se i iz [NK Orebić](https://dalmatinskinogomet.hr/nasilje-zasjenilo-spektakl-u-orebicu-kaotican-kraj-utakmice/). Putem svoje Facebook stranice uputili su javnu ispriku gostima, ne bježeći od odgovornosti za incidente koje su izazvali njihovi članovi.

U objavi su priznali da su pojedini njihovi igrači iskazali "sramotno i nedopustivo ponašanje". Naglasili su kako takve scene ne predstavljaju vrijednosti njihovog kluba te su najavili da će incident interno sankcionirati.

Ispriku su uputili igračima, treneru i upravi ONK Metković, uz želju za uspješnim nastavkom sezone. Iako je taj potez barem djelomično smirio strasti na društvenim mrežama, jasno je da sama isprika neće biti dovoljna da se izbriše težina incidenta, a vjerojatno ni da se izbjegnu rigorozne kazne koje slijede.

Čeka se potez saveza

Sada je na potezu Županijski nogometni savez. Disciplinski pravilnici su u ovakvim slučajevima jasni i strogi. Fizički napadi na igrače, posebno oni koji uključuju službene osobe kluba poput predsjednika, te ulazak gledatelja u teren s namjerom obračuna, povlače za sobom teške sankcije.

Očekuju se drakonske kazne, kako novčane za klub organizatora, tako i vremenske suspenzije za aktere tučnjave. Ako se navodi o ugrizima i napadima s leđa pokažu točnima, pojedini bi akteri mogli na duže vrijeme zaboraviti na nogomet.

Utakmica Orebić - ONK Metković trebala je ostati upamćena po devet golova, preokretima i sportskoj drami. Nažalost, pamtit će se po "trećem poluvremenu" koje nema nikakve veze sa sportom i koje je još jednom pokazalo kako tanka linija dijeli strast od divljaštva na našim travnjacima.