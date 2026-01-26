Obavijesti

SAŽETAK 19. KOLA

VIDEO Kiks Hajduka na Poljudu, moćan Dinamo u Osijeku i gol Dantasa za anale! Pogledajte

Dinamo je pobjedom protiv Osijeka iskoristio kiks Hajduka koji je izgubio od Istre. Dantas je golčinom spasio Rijeku poraza od Slavena, a Lokomotiva je srušila Vukovar. Varaždin je preokretom pobijedio Goricu
Zagreb: Lokomotiva pobijedila Vukovar 2:1 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a
Lokomotiva je na Maksimiru pobijedila Vukovar 2-1. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
