SAŽETAK 19. KOLA
VIDEO Kiks Hajduka na Poljudu, moćan Dinamo u Osijeku i gol Dantasa za anale! Pogledajte
Dinamo je pobjedom protiv Osijeka iskoristio kiks Hajduka koji je izgubio od Istre. Dantas je golčinom spasio Rijeku poraza od Slavena, a Lokomotiva je srušila Vukovar. Varaždin je preokretom pobijedio Goricu
Lokomotiva je na Maksimiru pobijedila Vukovar 2-1.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Vukovar je poveo u 4. minuti golom Jakova Puljića.
Tako se otišlo na odmor, a onda je Lokomotiva preokrenula golovima Vukovića (50.) i Pajača (76.) iz penala.
odličnu utakmicu odigrali su Rijeka i Slaven Belupo na Rujevici. Susret je završio 2-2.
Slaven je poveo u 2. minuti, sjajno je zabio Ilija Nestorovski. U 45. minuti Majstorović je dobio crveni karton i Rijeka je bila u problemima.
Ndockyt je poravano u 66., ali je Adriano Jagušić bacio Rujevicu u očaj u 82. minuti.
A onda je na scenu stupio Tiago Dantas koji je u 85. zabio jedan od najljepših golova ove sezone. Fantastičan gol vanjskim dijelom stopala.
Istra je na Poljudu šokirala Hajduk i s 2-1 odnijela tri boda iz Splita.
U 10. minuti Prevljak je pobjegao obrani "bilih" i lijepo zabio za 1-0, a u 22. je Frederiksen iskoristio konfuziju domaće obrane i zabio za 2-0.
Robertsson je u 83. zabio auto-gol i donio Hajduku nadu, ali se splitska momčad nije uspjela vratiti.
Time je Hajduk propustio preskočiti Dinamo i dao mu je priliku da se dodatno odvoji.
Dinamo je iskoristio kiks Hajduka te je bez problema pobijedio Osijek 3-1 na Opus Areni.
Prije početka utakmice, Osijek se oprostio od Vedrana Jugovića.
Gosti iz Zagreba poveli su 30. minuti preko Stojkovića koji je zamijenio ozlijeđenog Bennacera. "Sedmica" Dinama probila je domaćeg golmana nakon odbijene lopte.
Na odmor s išlo s 2-0 jer je Miha Zajc u 42. završio sjajnu akciju Dinama.
Konačnih 3-0 postavio je Dion Drena Beljo u 89. minuti nakon što je sjajno izbacio svog čuvara i matirao Malenicu.
U odgođenom susretu 19. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju nakon preokreta pobijedio Goricu sa 2-1.
Gorica je povela golom Filipovića u 24. minuti.
Mamić je u 34. izjednačio, a Mamut u 66. donio sva tri boda gostima iz "baroknog grada" koji su se priključili borbi za Europu.
