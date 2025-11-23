VIDEO Kiks Reala protiv Elchea!

Elche i Real Madrid odigrali su 2-2 u 13. kolu La Lige. Ovo je drugi uzastopni kiks Reala u španjolskom prvenstvu, prije reprezentativne pauze zaustavio ga je i Rayo Vallecano (0-0).

Nakon prvog poluvremena bez golova, golijadu u drugom otvorio je Febas golom u 53. minuti. Dugo je vodio domaćin, a onda je za 1-1 pogodio Huijsen. Ipak, nije dugo trajalo veselje "kraljeva" jer je Rodriguez pogodio za 2-1 u 84.

Konačan rezultat postavio je Bellingham u 87. minuti, a do kraja dvoboja domaćin je ostao s igračem manje nakon isključenja Chusta koji je nepropisno zaustavio Mbappea i dobio drugi žuti karton.

Ostao je Real vodeća momčad La Lige sa 32 boda, jednim više od Barcelone, dok je Elche 11. sa 16 bodova.