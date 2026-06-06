VIDEO Knicksi pobijedili i drugu utakmicu u San Antoniju! Kraj obilježila greška Wembanyame

New York Knicksi su na samo dvije pobjede od svog prvog NBA naslova nakon 1973. godine. U drugoj, nevjerojatno dramatičnoj utakmici finala, svladali su San Antonio Spurse u gostima 105-104 i tako poveli s 2-0 u seriji koja se sada seli u Madison Square Garden. Utakmicu je odlučila kobna pogreška Victora Wembanyame u posljednjim sekundama i promašaj za pobjedu uz zvuk sirene.

Foto: Gregory Shamus

Iako su Knicksi sredinom posljednje četvrtine imali 14 koševa prednosti, Spursi su se vratili furioznom serijom 21-5 i poveli 104-102 minutu prije kraja, nakon sjajnog poteza i dodatnog bacanja Victora Wembanyame. Jalen Brunson je na drugoj strani izjednačio, a nakon promašaja Spursa, Knicksi su imali napad za pobjedu.

No, obrana San Antonija je izdržala. Nakon Brunsonovog promašaja, Wembanyama je uhvatio loptu i krenuo u kontru. U želji da brzo prebaci loptu na drugu stranu, pogodio je suigrača Stephona Castlea u leđa. Lopta se odbila do Brunsona, na kojeg Wembanyama radi prekršaj samo 9,5 sekundi prije kraja.

WEMBY JUST THREW THE GAME AWAY 😭 pic.twitter.com/FWWzCYFHZM — BrickCenter (@BrickCenter_) June 6, 2026

Brunson je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 105-104, a Spursima je ostalo dovoljno vremena za posljednji napad. Lopta je, naravno, išla na Wembanyamu, no njegov šut s poludistance preko Mitchella Robinsona nije bio precizan, što je označilo početak velikog slavlja gostiju. Mladi Francuz, koji je u drugom poluvremenu zabio 22 od svojih 29 koševa, preuzeo je odgovornost.

​- Bacio sam je. Zabrljao sam. Nismo igrali sjajno kao momčad. Trebali smo dobiti ovu utakmicu, bila je naša. Ali gotovo je. Hoću li žaliti? Da, naravno. Hoću li to iskoristiti da pogonim sebe i nas u idućoj utakmici? Apsolutno.

Iako je Brunson bio junak s pobjedničkim košem, nije imao svoju večer, šutirajući loših 7/25 iz igre. No, zato su briljirali drugi. Karl-Anthony Towns odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, završivši s 21 košem i 13 skokova, dok je Mikal Bridges dodao 20 koševa uz odličan šut 8/13. Njihova igra bila je ključna u trenucima kada su se Spursi vraćali u utakmicu.

The final minute of Game 2 was wild 😯 pic.twitter.com/pjZo4MdssY — SportsCenter (@SportsCenter) June 6, 2026

New York je tako stigao do 13. uzastopne pobjede u doigravanju, što je drugi najduži niz u povijesti NBA lige. Postali su i tek treća momčad u povijesti koja je dobila prve dvije finalne utakmice u gostima. Prethodne dvije, Chicago Bullsi 1993. i Houston Rocketsi 1995., na kraju su osvojile naslov.

Serija se sada seli u New York, gdje će Madison Square Garden u ponedjeljak ugostiti prvo NBA finale nakon više od dva desetljeća. Euforija u gradu je na vrhuncu, a cijene ulaznica na sekundarnom tržištu dosežu i do 9000 dolara za najlošija mjesta.

*uz korištenje AI-a