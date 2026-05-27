ČUDESAN POTEZ

VIDEO Koš sezone u NBA-u! Evo kako je Oklahoma stigla na korak do novog finala playoffa

OKC Thunder na korak do NBA finala! Razbili Spurse 127-114, a Gilgeous-Alexander blistao s 32 koša. Caruso i McCain iznenadili doprinosom. Spursi nemoćni pred Holmgrenom i Hartensteinom

Oklahoma City Thunder na samo je jednu pobjedu od plasmana u veliko NBA finale. U petoj utakmici finala Zapada, branitelji naslova su na svom parketu svladali San Antonio Spurse 127-114 i tako poveli 3-2 u seriji na četiri pobjede. Nakon katastrofalne četvrte utakmice, Thunder je odgovorio furiozno, unatoč igranju bez važnih Jalena Williamsa i Ajaya Mitchella.

Nakon što su prije dva dana zabili samo 82 koša, napad Thundera je eksplodirao. Već na poluvremenu imali su 69 koševa, a utakmicu su prelomili u drugoj četvrtini s 40 postignutih poena. Momčad je predvodio MVP lige Shai Gilgeous-Alexander koji je zabio 32 koša i dodao devet asistencija. Bio je to dominantan nastup kojim je OKC pokazao zašto je glavni favorit za naslov, a stigao je kao odgovor na najlošiju napadačku utakmicu sezone.

Bez Williamsa i Mitchella, trener Daigneault dobio je neočekivani doprinos Alexa Carusa i Jareda McCaina. Iskusni Caruso je s klupe donio energiju i ubacio 22 koša. McCain, u prvom startu u doigravanju, odigrao je hrabro i zabio 20 koševa, uključujući dvije ključne trice u zadnjoj četvrtini koje su slomile Spurse, ali i nevjerojatnu piruetu u trećoj četvrtini. Njihov doprinos, uz double-double učinke Cheta Holmgrena (16 koševa, 11 skokova) i Isiaha Hartensteina (12 koševa, 15 skokova), pokazao je širinu i snagu momčadi Thundera.

Obrana je odradila jednako važan posao limitiravši superstara Spursa, Victora Wembanyamu. Francuz je stao na 20 koševa uz vrlo loš šut iz igre 4/15. Centri Thundera, Holmgren i Hartenstein, nisu mu dopuštali lake pozicije i tjerali ga na teške šuteve. Wembanyama nije uspio nametnuti svoju igru, što je bio ključan razlog zašto Spursi nisu mogli ozbiljnije zaprijetiti unatoč vrlo dobroj partiji Stephona Castlea s 24 koša.

‌- Jednostavno smo večeras igrali onako kako smo mi - kratko je rekao Gilgeous-Alexander.

