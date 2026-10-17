VIDEO Kovačeva Borussia opet kiksala. Samo remi s Unionom

Borussia Dortmund je napravila još jedan kiks odigravši 0-0 na gostovanju kod Union Berlina, ali je momčad Nike Kovača privremeno ponovno na vrhu ljestvice njemačke Bundeslige.

"Crno-žuti" imaju 14 bodova iz šest nastupa, jedan više od Freiburga koji ima utakmicu manje, a odigrat će je u nedjelju, kad će gostovati kod Bayera u Leverkusenu.

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Foto: Annegret Hilse

Za razliku od dvoboja u Berlinu gdje nije bilo pogodaka, u dvoboju Elversberga i Augsburga bilo ih je čak sedam, a dosuđena su četiri kaznena udarca, po dva za svaku momčad.

Već u četvrtoj minuti Lukaš Petkov je imao priliku za pogodak s 11 metara, ali mu je gostujući vratar Finn Dahmen obranio. No, Petkov je bio prvi na odbijenoj lopti i ipak ju je poslao u mrežu za vodstvo novog bundesligaša. Do 28. minuti domaćin je stvorio prednost od tri gola, a mrežu Ausgburga pogađali su Gunther (7) i Rohr (28).

U dodatku na kraju prvog poluvremena Rieder (45+9) je iz kaznenog udarca smanjio zaostatak Augsburga. Gosti su u 76. minuti došli na samo gol zaostatka, kad je Gregoritsch realizirao drugi kazneni udarac. U 87. minuti je sudac Exner dosudio i treći kazneni udarac za Augsburg, ali je pregledom snimke uvidio svoju pogrešku, jer je lopta pogodila u ruku gostujućeg igrača.

Schmahl (89) je povećao prednost Elversberga na 4-2, ali je samo minutu poslije na drugoj strani za 4-3 pogodio Komur. Elversberg je duboko u sučevom dodatku dobio drugi kazneni udarac, ali je Futkeu pogodio prečku. Elverberg je pobjedom došao do 10 bodova i privremeno je skočio na šesto mjesto.