VIDEO Kovačevića 'iz takta' izbacilo pitanje o stoperima: A koga sam trebao staviti? Belju?

Dinamo je zaključio tjedan iz snova. Prvo je prošlog vikenda u Splitu pobijedio najvećeg rivala Hajduk (2-0), potom je u Maksimiru na europskom debiju svladao Fenerbahče (3-1), a ove nedjelje s uvjerljivih 4-1 porazio i Slaven. Iako je trener Mario Kovačević na konferenciji bio zadovoljan, iz takta ga je izbacilo jedno pitanje vezano uz rotacije u sustavu.

Novinari su ga nakon pobjede 4-1 protiv Slaven Belupa u osmom kolu HNL-a pitali zašto se odlučio baš za stoperski par Theophile–McKenna, dvojicu profilno sličnih braniča.

- Zašto ne bih stavio Theophilea i McKennu, ne razumijem. Kakva dva ista stopera, ne kužim. Zar bi trebala biti dva različita? Ovaj ljevak, ovaj dešnjak… ne kužim - u nevjerici je vrtio glavom Kovačević.

Na opasku novinara da imaju naviku igrati čvrsto, dodao je:

- Pa kakvi bi stoperi trebali biti nego čvrsti? Ne razumijem pitanje, ali dobro. Theophile je jedan od naših najiskusnijih igrača, Scott donosi čvrstinu. Njih dvojica su igrala. Ne razumijem pitanje. Ne znam koga sam trebao staviti na stopera… Belju!?

Kovačevićevu reakciju na pitanje možete pogledati od 1:44.