Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEOBIČNO PITANJE

VIDEO Kovačevića 'iz takta' izbacilo pitanje o stoperima: A koga sam trebao staviti? Belju?

Piše Hrvoje Tironi, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kovačevića 'iz takta' izbacilo pitanje o stoperima: A koga sam trebao staviti? Belju?
Foto: Dinamo Plus

Pa kakvi bi stoperi trebali biti nego čvrsti? Ne razumijem pitanje, ali dobro. Theophile je jedan od naših najiskusnijih igrača, Scott donosi čvrstinu, dodao je Kovačević

Dinamo je zaključio tjedan iz snova. Prvo je prošlog vikenda u Splitu pobijedio najvećeg rivala Hajduk (2-0), potom je u Maksimiru na europskom debiju svladao Fenerbahče (3-1), a ove nedjelje s uvjerljivih 4-1 porazio i Slaven. Iako je trener Mario Kovačević na konferenciji bio zadovoljan, iz takta ga je izbacilo jedno pitanje vezano uz rotacije u sustavu.

Novinari su ga nakon pobjede 4-1 protiv Slaven Belupa u osmom kolu HNL-a pitali zašto se odlučio baš za stoperski par Theophile–McKenna, dvojicu profilno sličnih braniča.

- Zašto ne bih stavio Theophilea i McKennu, ne razumijem. Kakva dva ista stopera, ne kužim. Zar bi trebala biti dva različita? Ovaj ljevak, ovaj dešnjak… ne kužim - u nevjerici je vrtio glavom Kovačević.

NIJE SE SUZDRŽAVAO Jeličić komentirao zaleđe Livaje: 'Gospodo iz VAR-a, sprdate li se s nama? Ovo je nedopustivo...'
Jeličić komentirao zaleđe Livaje: 'Gospodo iz VAR-a, sprdate li se s nama? Ovo je nedopustivo...'

Na opasku novinara da imaju naviku igrati čvrsto, dodao je:

- Pa kakvi bi stoperi trebali biti nego čvrsti? Ne razumijem pitanje, ali dobro. Theophile je jedan od naših najiskusnijih igrača, Scott donosi čvrstinu. Njih dvojica su igrala. Ne razumijem pitanje. Ne znam koga sam trebao staviti na stopera… Belju!?

Kovačevićevu reakciju na pitanje možete pogledati od 1:44.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao
VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025