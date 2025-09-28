Jeličić komentirao zaleđe Livaje: 'Gospodo iz VAR-a, sprdate li se s nama? Ovo je nedopustivo...'

Završeno je osmo kolo HNL-a nakon kojega Dinamo ostaje na prvom mjestu s tri boda više od Hajduka. Tektonskih promjena u poretku nije bilo, a najveće iznenađenje donio je nastavak loše forme aktualnih prvaka Rijeke. Oni kod kuće nisu uspjeli svladati Istru i utakmica je završila bez pogodaka.

Nakon odigranog kola zbivanja u hrvatskom nogometu komentirali su stručni analitičari MAXSporta Hrvoje Vejić i Joško Jeličić. Kako je utakmica Dinama i Slavena bila posljednja na rasporedu, prva je došla na red za analizu. Jeličić se osvrnuo na situaciju iz 60. minute kada je Kulenović, nakon kratkog razgovora s Bennacerom, odlučio sam izvesti penal koji je izborio. Na kraju je promašio, no to nije previše utjecalo na igru Dinama.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Kule je zabio gol i odigrao dobru utakmicu. Ali bila je situacija kod kaznenog udarca. Nisam siguran je li Bennacer tražio od Kulenovića da mu prepusti izvođenje penala. Ne vjerujem da ga je pitao gdje ima dobar alžirski restoran za večeras. Ako ga je pitao i nije mu dao, to mi nije drago. Znam da napadač ima ego i da želi zabijati, ali mislim da je Kulenović trebao imati više sluha - rekao je Jeličić pa, nakon izjava trenera Kovačevića i Gregurovića, dodao da su mu izvori iz svlačionice potvrdili kako Bennacer ipak nije tražio da izvede penal.

Najviše prašine podigla je utakmica Hajduka i Lokomotive zbog prvog gola “bilih” i vrlo vjerojatnog zaleđa Marka Livaje koji je asistirao Rebiću. Na tu situaciju osvrnuli su se i u studiju.

- Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama? Podcjenjujete li našu inteligenciju? Pokazati ovo, što nema veze s onim što se dogodilo, apsolutno je nedopustivo. Prošli tjedan stao sam iza svih sudaca na terenu i vi napravite ovo. Znam da će sutra monsieur Bezgrešni opravdati svoje apostole u poslanici. Ovo ne možete raditi. Znam da se suci boje Marka Livaje jer je igračka klasa, ali nisam znao da ga se boje i VAR suci - rekao je Jeličić i dodao:

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Mislim da naša liga to sebi ne smije dopustiti. Očekivao sam od gospođe Vegete, koja se u sve miješa, jednu kompilaciju uz pjesmu Raya Charlesa. Možda bi on bolje odradio taj posao. Ako ćemo zagovarati transparentnost, onda moramo biti maksimalno transparentni. Lokomotivini igrači i trener nisu ovo zaslužili. Postoji mogućnost da je bilo zaleđe. Ulažemo u VAR, marketing i prava, ali ovakve stvari se ne smiju događati.

Voditeljica emisije MAXSport televizije Valentina Miletić potvrdila je da su tražili službenu snimku iz VAR sobe, ali je nisu dobili.