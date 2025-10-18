VIDEO Kovačić nakon 151 dana zaigrao za City! Gvardiol ostao na klupi, Haaland opet 'trpao'

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nastupio je za svoj klub, Manchester City, nakon čak 151 dana pauze. Podsjetimo, Kovačić je ljetos operirao ozljedu ahilove tetive, a nakon višemjesečnog oporavka nedavno se konačno priključio treninzima. Pep Guardiola ranije mu nije davao šanse, pa je utakmice protiv Burnleyja, Monaca i Brentforda proveo na klupi.

Prve minute u novoj sezoni odigrao je prošle nedjelje u dresu hrvatske reprezentacije, koju je kao kapetan predvodio u pobjedi 3-0 protiv Gibraltara. Kovačić je u osmom kolu Premier lige ušao u 86. minuti za City, koji je slavio 2-0 na Etihadu protiv Evertona zahvaljujući golovima Erlinga Haalanda.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Nezaustavljivi norveški gogleter tako je stigao na devet golova u Premier ligi ove sezone, a City je odveo na 16 bodova. Dodajmo kako je Joško Gvardiol ostao na klupi "građana".

Haalandove golove pogledajte OVDJE i OVDJE.