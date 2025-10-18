Obavijesti

SLAVLJE 'GRAĐANA'

VIDEO Kovačić nakon 151 dana zaigrao za City! Gvardiol ostao na klupi, Haaland opet 'trpao'

Piše Luka Tunjić,
Foto: Phil Noble/REUTERS

Joško Gvardiol nije igrao u pobjedi Manchester Cityja protiv Evertona, Mateo Kovačić odigrao je prve minute za klub od 20. svibnja, a Erling Haaland stigao je na devet golova u Premier ligi

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nastupio je za svoj klub, Manchester City, nakon čak 151 dana pauze. Podsjetimo, Kovačić je ljetos operirao ozljedu ahilove tetive, a nakon višemjesečnog oporavka nedavno se konačno priključio treninzima. Pep Guardiola ranije mu nije davao šanse, pa je utakmice protiv Burnleyja, Monaca i Brentforda proveo na klupi.

Prve minute u novoj sezoni odigrao je prošle nedjelje u dresu hrvatske reprezentacije, koju je kao kapetan predvodio u pobjedi 3-0 protiv Gibraltara. Kovačić je u osmom kolu Premier lige ušao u 86. minuti za City, koji je slavio 2-0 na  Etihadu protiv Evertona zahvaljujući golovima Erlinga Haalanda.

Premier League - Manchester City v Everton
Foto: Phil Noble/REUTERS

Nezaustavljivi norveški gogleter tako je stigao na devet golova u Premier ligi ove sezone, a City je odveo na 16 bodova. Dodajmo kako je Joško Gvardiol ostao na klupi "građana".

Haalandove golove pogledajte OVDJE i OVDJE.

