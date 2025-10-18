Joško Gvardiol nije igrao u pobjedi Manchester Cityja protiv Evertona, Mateo Kovačić odigrao je prve minute za klub od 20. svibnja, a Erling Haaland stigao je na devet golova u Premier ligi
VIDEO Kovačić nakon 151 dana zaigrao za City! Gvardiol ostao na klupi, Haaland opet 'trpao'
Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nastupio je za svoj klub, Manchester City, nakon čak 151 dana pauze. Podsjetimo, Kovačić je ljetos operirao ozljedu ahilove tetive, a nakon višemjesečnog oporavka nedavno se konačno priključio treninzima. Pep Guardiola ranije mu nije davao šanse, pa je utakmice protiv Burnleyja, Monaca i Brentforda proveo na klupi.
Prve minute u novoj sezoni odigrao je prošle nedjelje u dresu hrvatske reprezentacije, koju je kao kapetan predvodio u pobjedi 3-0 protiv Gibraltara. Kovačić je u osmom kolu Premier lige ušao u 86. minuti za City, koji je slavio 2-0 na Etihadu protiv Evertona zahvaljujući golovima Erlinga Haalanda.
Nezaustavljivi norveški gogleter tako je stigao na devet golova u Premier ligi ove sezone, a City je odveo na 16 bodova. Dodajmo kako je Joško Gvardiol ostao na klupi "građana".
