VIDEO Krenula je La Liga! Rayo pobijedio Gironu na startu, prvi gol je bizaran. Pogledajte ovo

Na otvaranju nove španjolskog prvenstva Rayo Vallecano je na gostovanju pobijedio Gironu sa 3-1. Gosti su pobjedu osigurali već u prvom poluvremenu postigavši sva tri gola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Jorge de Frutos je u 18. minuti doveo goste u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Alvaro Garcija je zabio za 2-0.

U 43. minuti gosti su dobili kazneni udarac nakon što je vratar Paulo Gazzaniga skrivio prekršaj i pritom zaradio isključenje.

Umjesto njega na gol je stao Vladislav Krapivtsov, no Isaac Palazon je bio siguran s bijele točke. U drugom dijelu Girona je tek smanjila golom Casalsa Roce.

Golove pogledajte OVDJE

U subotu će snage odmjeriti Mallorca - Barcelona, Alaves - Levante, Valencia - Real Sociedad, nedjelju će igrati Celta Vigo - Getafe, Athletic Bilbao - Sevilla, Espanyol - Atletico Madrid, u ponedjeljak igraju Elche - Real Betis, a u utorak Real Madrid - Osasuna.