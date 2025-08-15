U subotu će snage odmjeriti Mallorca - Barcelona, Alaves - Levante, Valencia - Real Sociedad, nedjelju će igrati Celta Vigo - Getafe, Athletic Bilbao - Sevilla, Espanyol - Atletico Madrid
VIDEO Krenula je La Liga! Rayo pobijedio Gironu na startu, prvi gol je bizaran. Pogledajte ovo
Na otvaranju nove španjolskog prvenstva Rayo Vallecano je na gostovanju pobijedio Gironu sa 3-1. Gosti su pobjedu osigurali već u prvom poluvremenu postigavši sva tri gola.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Jorge de Frutos je u 18. minuti doveo goste u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Alvaro Garcija je zabio za 2-0.
U 43. minuti gosti su dobili kazneni udarac nakon što je vratar Paulo Gazzaniga skrivio prekršaj i pritom zaradio isključenje.
Umjesto njega na gol je stao Vladislav Krapivtsov, no Isaac Palazon je bio siguran s bijele točke. U drugom dijelu Girona je tek smanjila golom Casalsa Roce.
U subotu će snage odmjeriti Mallorca - Barcelona, Alaves - Levante, Valencia - Real Sociedad, nedjelju će igrati Celta Vigo - Getafe, Athletic Bilbao - Sevilla, Espanyol - Atletico Madrid, u ponedjeljak igraju Elche - Real Betis, a u utorak Real Madrid - Osasuna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+