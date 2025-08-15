Obavijesti

ŠPANJOLCI KRENULI U AKCIJU

VIDEO Krenula je La Liga! Rayo pobijedio Gironu na startu, prvi gol je bizaran. Pogledajte ovo

Piše HINA, Petar Božičević,
VIDEO Krenula je La Liga! Rayo pobijedio Gironu na startu, prvi gol je bizaran. Pogledajte ovo
Foto: Screenshot/SportKlub

U subotu će snage odmjeriti Mallorca - Barcelona, Alaves - Levante, Valencia - Real Sociedad, nedjelju će igrati Celta Vigo - Getafe, Athletic Bilbao - Sevilla, Espanyol - Atletico Madrid

Na otvaranju nove španjolskog prvenstva Rayo Vallecano je na gostovanju pobijedio Gironu sa 3-1. Gosti su pobjedu osigurali već u prvom poluvremenu postigavši sva tri gola.

Jorge de Frutos je u 18. minuti doveo goste u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Alvaro Garcija je zabio za 2-0.

U 43. minuti gosti su dobili kazneni udarac nakon što je vratar Paulo Gazzaniga skrivio prekršaj i pritom zaradio isključenje.

Umjesto njega na gol je stao Vladislav Krapivtsov, no Isaac Palazon je bio siguran s bijele točke. U drugom dijelu Girona je tek smanjila golom Casalsa Roce.

Golove pogledajte OVDJE

U subotu će snage odmjeriti Mallorca - Barcelona, Alaves - Levante, Valencia - Real Sociedad, nedjelju će igrati Celta Vigo - Getafe, Athletic Bilbao - Sevilla, Espanyol - Atletico Madrid, u ponedjeljak igraju Elche - Real Betis, a u utorak Real Madrid - Osasuna.

