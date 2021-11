LeBron James odradio je suspenziju zbog udaranja 20-godišnjeg Isiaha Stewarta i vratio se na parket, no ni ovog puta nije prošlo bez incidenta. Naime, sada se nije zakačio s protivničkim igračem, već navijačima Indiana Pacersa, koji su ga isprovocirali do te mjere da je uzeo za ruku suca i odveo ga točno do dvoje mladih navijača koji su sjedili u prvom redu kako bi ih on udaljio iz dvorane.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Što je točno spomenuti dvojac govorio LeBronu zasad nije poznato, ali se navijačica prilikom odlaska okrenula prema košarkašu i protrljala oči i tako mu poručila da je cmizdravac.

- Postoji razlika između navijanja za svoju momčad i želje da druga momčad ne pobijedi te stvari koje nikada ne bih rekao navijaču, a ne bi ih ni oni trebali reći meni. Kada u košarku uđu opscene geste i jezik, to se ne može tolerirati - gospodski je rekao LeBron ne želeći otkriti što su mu točno dobacivali navijači, a da ga je tako razbjesnilo.

Inače, spomenuti je dvojac očito samo razljutio Jamesa koji je sinoć ubacio 39 poena, od čega osam od ukupno 12 poena Lakersa u produžetku za 10. pobjedu Lakersa ove sezone.