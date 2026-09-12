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VIDEO Pogledajte golijadu na Opusu: Bivši dinamovac zabio, 'modri' ekspresno odgovorili

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte golijadu na Opusu: Bivši dinamovac zabio, 'modri' ekspresno odgovorili
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Armando Leon je zabio za vodstvo Osijeka 2-0 protiv Dinama na Opus Areni. Leon je najprije pogodio u 12., a onda i u 36. minuti susreta. Vrbančić je povećao na 3-0, a smanjio je Zajc u 61. minuti

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Nogometaši Osijeka i Dinama otvorili su sedmo kolo HNL-a na Opus Areni. Domaćini su puno bolje otvorili susret i dominirali od početka. Na poluvremenu vode 2-0 i trenutačno su vodeći na tablici. 

Već u 12. minuti Armando Leon šokirao je aktualnog hrvatskog prvaka i zabio za vodstvo Osječana na Opusu. Osijek je puno bolje ušao u utakmicu i poveo! Bukvić je s velike udaljenosti dodao do Leona koji je bio na pet metara i glavom pogodio u mrežu Kotarskog. Ovo mu je četvrti gol ove sezone u HNL-u.

Slijedilo je povećanje vodstva domaćina, a ponovno je strijelac bio Leon. Ljatifi je pucao po strani, a Kotarski je to obranio, a lotpa se odbila do Leona koji je to poslao u mrežu. Gol pogledajte OVDJE.

Osijek je sjajno otvorio i drugo poluvrijeme. Ušli su dominantno, a za veliko vodstvo domaćina zabio je Luka Vrbančić, bivši veznjak Dinama u 60. minuti susreta. Vrbančić je zatresao mrežu Kotarskog nakon solo prodora. Gol pogledajte OVDJE.

Brzo je Dinamo odgovorio, Miha Zajc je to smanjio na 3-1 samo minutu kasnije. Došao je na odbijenu loptu nakon gužve u šesnaestercu i pospremio loptu u mrežu. Gol pogledajte OVDJE.
 

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