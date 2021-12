Malo alley oop za atrakciju, trica da uništi nade Moskovljana pa zatim i monstruozno zakucavanje da podigne publiku na noge. Ne pričamo o LeBronu Jamesu već o spektakularnom Mariju Hezonji koji je odigrao još jednu utakmicu za pamćenje.

Uniks Kazanj je u 15. kolu Eurolige u ruskom derbiju demolirao CSKA Moskvu (88-67) na njihovu terenu i stigao do devete pobjede u sezoni na krilima nevjerojatnog Hezonje. Hrvat je za 32 minute zabio 18 koševa, skupio deset skokova te podijelio tri asistencije, ali i oduševio spektakularnim potezima.

Povratak u Europu najbolja je moguća odluka koju je hrvatski košarkaš donio u svojoj karijeri. Konačno igra onako kako i mora igrati nekoć veliki talent i peti pick na NBA Draftu. A kada je u ovakvoj formi, ne može mu ništa niti bogata i moćna momčad poput CSKA-a.

Uniks je od samog početka nametnuo ritam i odjurio do velike prednosti, a sjajni Hezonja je atraktivnim potezima barem malo vratio osmijeh na lice domaćoj publici koja je svjedočila katastrofalnoj izvedbi svoje momčadi. Mogli su uživati u vještinama hrvatskog majstora koji je zasjenio domaće zvijezde poput Šveda, Šengelije, Clyburna.

Utakmicu je otvorio sjajnim zakucavanjem nakon što je odjurio u kontru, a novi spektakl je uslijedio nedugo nakon toga.

Baš kao i u prošlom kolu protiv Maccabija, Mario je opet podignuo publiku na noge krajem prvog poluvremena nakon što je primio loptu u letu i sve sjajno začinio alley oop zakucavanjem.

Krcao je poene kao na traci, može dvica, može trica, ma može i slobodno bacanje. Vruća je bila zlatna njegova desnica, a demonstrirao je i novu varijaciju zakucavanja. No, ništa neobično. Hezonja je još od najranijih dana pokazivao nevjerojatan odraz i atletsku moć. Sada je u to uvjerio i igrače CSKA-a. Opet je Uniks ukrao loptu, Brown je to proslijedio do našeg košarkaša koji se zaletio prema košu i sjajno zakucao 'iza leđa'. Bila je to još jedna njegova briljantna partija u kojoj je pokazao o kakvoj klasi je riječ.

Oživio je karijeru nakon neuspješne petogodišnje NBA epizode te pokazao da je s razlogom nosio titulu najveće nade naše košarke. Dobio je sada priliku biti nositelj u klubu koji je posljednjih godina u strahovitom uzletu te će ih se itekako nešto pitati i u Euroligi. U Uniksu je dobio veliku minutažu, veliku ulogu i kontinuitet. Sve ono što nije imao u NBA ligi. A lova je ionako gotovo ista. Ako ovako nastavi, nije nedostižan ni povratak u NBA ligu.