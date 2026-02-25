VIDEO Lindsey Vonn posjetio najdraži gost: 'Slomila sam se, mentalna bitka je tek počela...'

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Amerikanka Lindsey Vonn, prolazi kroz najteže razdoblje svoje karijere i života nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelila je iznimno emotivan trenutak ponovnog susreta sa svojim psom, otkrivajući pritom koliko je teška borba koju vodi.

Dirljivi susret i teški dani

Na snimci koju je podijelila sa svojim pratiteljima, Vonn sjedi u naslonjaču, očito u bolovima i s ograničenim pokretima, dok joj prilazi njezin pas Chance. Trenutak čistog veselja i bezuvjetne ljubavi kućnog ljubimca koji je skačući i mazeći se jedva dočekao ponovni susret s vlasnicom, dirnuo je mnoge. No, opis objave otkriva dramu koja se odvija iza ovog toplog prizora.

"Ponovno ujedinjena s Chanceom... Jučer mi je bio prilično težak dan, sve me jako pogodilo i slomila sam se. Znam da će biti još puno ovakvih dana... unutarnja mentalna bitka tek je počela, ali trenuci poput ovoga mi toliko pomažu. Samo mi nedostaje moj dečko Leo... Dan po dan", napisala je Vonn u emotivnom priznanju.

Foto: Instagram

Ova objava dolazi samo dan nakon što je priznala da ju je "mentalna bitka pogodila kao tona cigli", potvrđujući da je osim teškog fizičkog oporavka čeka i golem psihološki izazov. Reakcije njezinih obožavatelja bile su pune podrške. "Nastavi tako, šampionko!", "Psići su apsolutno najbolji lijek" i "Ostani jaka", samo su neki od komentara podrške koji su preplavili njezinu objavu.

Oporavak nakon pada koji je šokirao svijet

Podsjetimo, 41-godišnja Vonn doživjela je stravičan pad osmog veljače tijekom spustaške utrke na Olimpijskim igrama, na koje se vratila nakon šestogodišnje mirovine i ugrađene djelomične proteze koljena. Pad se dogodio samo trinaest sekundi nakon početka utrke, a težina ozljeda bila je tolika da su joj liječnici jedva spasili lijevu nogu od amputacije.

Kako je otkrila nakon izlaska iz bolnice 23. veljače, razvila je opasni kompartment sindrom, stanje u kojem tlak unutar mišića raste do kritične razine, prijeteći trajnim oštećenjem tkiva. Hitna operacija, fasciotomija, spasila joj je ud. Zadobila je kompleksan prijelom tibije, prijelom glave fibule, prijelom tibijalnog platoa i slomljen desni gležanj. Trenutno je nepokretna i koristi invalidska kolica, a predviđa se da će samo zacjeljivanje kostiju trajati oko godinu dana, nakon čega je čeka operacija prednjeg križnog ligamenta.