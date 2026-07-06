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VIDEO Livaja odrađuje Garcijinu kaznu dok hajdukovci treniraju
SPLIT - Na treningu Hajduka se u nedjelju nakon osam dana pojavio Marko Livaja. Nakon sastanka s vodstvom kluba kapetan je pristao odraditi trkački trening kao kaznu za kršenje disciplinskog pravilnika na pripremama na Bledu, kasno druženje sa suigračima nakon pobjede "vatrenih" nad Ganom. Dok je on nizao krugove, momčad se s loptom pripremala za prvu utakmicu sezone protiv Žiline u četvrtak.
Pozadinu hajdučke sapunice oko Livaje i Garcije pročitajte OVDJE.