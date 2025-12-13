VIDEO Livaja dobio šest minuta. Pogledajte reakciju s Maksimira

Marko Livaja ovu jesen nije standardni prvotimac Hajduka iako je njegov kapetan. Tjednima je bio van pogona zbog ozljede, a kad se vratio, trener Gonzalo Garcia ga dozira i postupno uvodi. Pa je protiv Lokomotive, kao i protiv Rijeke na Rujevici, započeo na klupi, a s obzirom na vrlo hladno vrijeme, opet je prekrio lice tako da su mu virile samo oči i nos. I ne samo njemu.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I dok je u Rijeci Garcia htio uvesti Livaju u igru na poluvremenu, a on mu odgovorio da ga boli trbuh, razlog izostavljanja iz prve postave na Maksimiru tjedan dana nakon što je na njemu igrao od prve minute protiv Dinama vjerojatno je taktičke prirode. U igru je ušao u 84. minuti umjesto Ante Rebića, koji je odigrao sjajnu utakmicu s dva gola i asistencijom, a lako je mogao i do hat-tricka.