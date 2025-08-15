VIDEO Liverpool u odličnoj utakmici dobio Bournemouth na otvaranju sezone Premier lige!

Nogometaši Liverpoola pobijedili su Bournemouth 4-2 u prvom kolu Premier lige na Anfieldu. Svega je bilo u ludoj utakmici, a na kraju engleski prvak ipak s pobjedom otvara prvenstvo.

Uoči dvoboja engleski se gigant po posljednji put oprostio od Dioga Jote minutom šutnje, a u 20. minuti dvoboja ustali su navijači Liverpoola i zapljeskali tragično preminulom nogometašu i njegovom bratu Andreu Silvi.

Domaćin je poveo u 37. minuti golom Ekitikea, koji se odmah u dobrom svijetlu predstavio navijačima. Kada je Gakpo sjajnim solo golom u 49. zabio za 2-0, činilo se da će to biti lagana pobjeda za Liverpool.

Ipak, gosti su smanjili u 64. golom Semenya, a isti igrač pogodio je za 2-2 u 76. i uzrokovao muk na Anfieldu. Međutim, stadion je ponovno eruptirao u 88. minuti kada se Chiesa najbolje snašao u gužvi i premierligaškim prvijencem donio pobjedu prvaku Engleske. Pobjedu je potvrdio Salah golom u 94. minuti.

U idućem kolu Liverpool ide u goste Arsenalu, dok Bournemouth dočekuje Wolverhampton.