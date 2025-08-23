VIDEO 'Lokosi' sredili Slaven prvijencima. Stojaković ga dao kroz noge, Boune zabio golčinu

RENESANSNI FESTIVAL

VIDEO Kaos nakon festivala u Koprivnici: 'Nitko ne regulira parking, ljudi su stajali satima' KOPRIVNICA Posjetitelji Renesansnog festivala zapeli su zbog gužve na parkingu, a prema čitatelju 'stoje nepomično već sat vremena'. - Loše se regulira promet na parkingu pa auti stoje preko sat vremena nepomično u gužvi. A s druge strane, auti na glavnoj cesti ne žele propustiti one koji izlaze s parkinga. Apsolutni kaos je ovdje. Ljudi su nervozi, trube... Prvo smo mislili da nitko ne regulira, ali kad smo se uspjeli progurati vidjeli smo 4-5 policajaca. Pušili su sa strane i nisu se obazirali previše - ispričao nam je čitatelj. Poslali smo upit i policiji, a odgovor ćemo objaviti naknadno.

