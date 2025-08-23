Obavijesti

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO 'Lokosi' sredili Slaven prvijencima. Stojaković ga dao kroz noge, Boune zabio golčinu

SLAVEN - LOKOMOTIVA 1-2 Sastav Nikice Jelavića stigao je do druge pobjede u sezoni. 'Lokosi' su na krilima novih pojačanja Stojakovića i Bounea srušili Koprivničane za koje je utješni pogodak postigao Caimacov u nadoknadi. Posebno je lijep bio gol francuskog beka, koji se sjajno driblingom riješio kapetana domaćih Božića pa majstorski pogodio u suprotni kut. Obojica su pokazala da je Lokomotivina skautska služba još jednom pogodila, a klub s Kajzerice skočio je na treće mjesto HNL-a

Sažetak Slaven Belupo - Lokomotiva 01:04
Sažetak Slaven Belupo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

VIDEO Kaos nakon festivala u Koprivnici: 'Nitko ne regulira parking, ljudi su stajali satima'

KOPRIVNICA Posjetitelji Renesansnog festivala zapeli su zbog gužve na parkingu, a prema čitatelju 'stoje nepomično već sat vremena'. - Loše se regulira promet na parkingu pa auti stoje preko sat vremena nepomično u gužvi. A s druge strane, auti na glavnoj cesti ne žele propustiti one koji izlaze s parkinga. Apsolutni kaos je ovdje. Ljudi su nervozi, trube... Prvo smo mislili da nitko ne regulira, ali kad smo se uspjeli progurati vidjeli smo 4-5 policajaca. Pušili su sa strane i nisu se obazirali previše - ispričao nam je čitatelj. Poslali smo upit i policiji, a odgovor ćemo objaviti naknadno.

Prometni kaos u Koprivnici 00:35
Prometni kaos u Koprivnici | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Sramota u Benkovcu: Huligani i branitelji prekinuli su festival

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Mještani u šoku nakon sramotnog napada huligana u Benkovcu. Branitelji su uz pomoć navijača prijetili i uzvikivali ustaški poklik. Prvi čovjek Benkovca ne vidi ništa loše u tome. Pokopali 814 partizanskih žrtava iz jame Jazovka. Unutarstranački izbori u HDZ-u, križaljka u Zagrebu...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Sramota u Benkovcu: Huligani i branitelji prekinuli su festival 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Sramota u Benkovcu: Huligani i branitelji prekinuli su festival | Video: 24sata/Video
VIDEO Gorica vodila 2-0 protiv Vukovara i dominirala pa skoro ostala bez ičega! Evo sažetka

VUKOVAR 91' GORICA 2-2 Fantastičnu utakmicu odigrali su Vukovarci i Turopoljci u Vinkovcima. U prvih 40 minuta gledali smo potpunu dominaciju Gorice koja je imala vodstvo 2-0, a onda je Robin Gonzalez maestralno zabio iz slobodnjaka u 43. za 1-2. Odmah u 47. zabio je i Mejia za 2-2, a do kraja dvoboja su jedni i drugi imali nekoliko odličnih šansi za pobjedu. Ostalo je 2-2

Vukovar 1991 - Gorica 2-2, 4. kolo HNL-a 01:32
Vukovar 1991 - Gorica 2-2, 4. kolo HNL-a | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti petka: Bivši ministar zdravstva Vili Beroš sada traži novi posao. Nekadašnji miljenik nacije prijavio se navodno u natječaj za neurokirurga. Stručnjaci o pretučenim Slovencima: 'To je skandal'. Oboljeli na inkluzivni dodatak i dalje čekaju. Misteriozni Moslavac šef je narkokartela...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga? 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga? | Video: 24sata/Video
VIDEO Slavlje i pjesma orila se Rujevicom. Evo kako su igrači Rijeke feštali s navijačima

RIJEKA - PAOK 1-0 Riječani su u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu pobijedili Grke i tako nose bitnu prednost na gostovanje. Menalo glavom je 'zakucao' ubačaj Jankovića u 39. minuti i pokrenuo erupciju oduševljenja na Rujevici. U drugom dijelu Rijeka je zatvorila sve prilaze svom golu i zasluženo slavila. Na kraju su igrači s Armadom zapjevali riječki klasik: 'Ajme meni nije mi dobro...'

Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu 00:33
Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata

