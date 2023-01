VIDEO Loše otvaranje SP-a: Evo kako je Egipat razbio Hrvatsku

Hrvatski rukometaši su nastup na Svjetskom prvenstvu otvorili uvjerljivim porazom od Egipta 22-31 (12-16) u Husqvarna Gardenu u švedskom Jönköpingu.

Marin Šipić je s pet pogodaka bio najbolji strijelac Hrvatske, a po četiri pogotka postigli su Ivan Martinović, Igor Karačić i Filip Glavaš. Poletne Egipćane je sa sedam pogodaka predvodio Mohsen Mahmoud, a po pet golova postigli su Yehia Elderaa i Ali Mohamed.

Krenuli smo loše od samog starta. Egipćani su se rano odvojili, no uspjeli smo nekako do kraja poluvremena smanjiti zaostatak (16-12). Kada je trebalo potegnuti i u potpunosti se vratiti u igru, hrvatski rukometaši nisu pronašli način kako zatvoriti obranu niti kako pronaći put do egipatske mreže.

Pa su Egipćani, ustvari, nastavili gdje su stali u prvom poluvremenu. Na koncu su Hrvatskoj nanijeli težak poraz na otvaranju zbog kojeg je sada put do četvrtfinala znatno otežaniji, no ne i nesavladiv.

Kako su izgledali ključni trenuci utakmice?

