ODLIČNA ZAVRŠNICA

VIDEO Lovro Zvonarek sjajno zabio prvijenac, pogledajte ga

VIDEO Lovro Zvonarek sjajno zabio prvijenac, pogledajte ga
Zvonarek je u 60. minuti zabio za 2-0 svog Grasshoppersa protiv Winterthura u četvrtom kolu švicarskog prvenstva. Ipak, gosti su do kraja izjednačili te se time nastavio loš početak sezone za Grasshoppers

Lovro Zvonarek (20) odigrao je sjajnu utakmicu za švicarski Grasshoppers u remiju s Winterthurom u četvrtom kolu švicarskog prvenstva. Hrvatski veznjak zabio je i svoj prvi gol sezone, ali je Grasshoppers prosuo dva gola prednosti i tako nastavio s lošim rezultatima na početku sezone.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska
U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grasshoppers je poveo u 12. minuti golom Jensena nakon brze akcije te se s 1-0 otišlo na odmor. U 60. minuti Zvonarek je na nekih 25 metara od gola pokupio jednu odbijenu loptu, sjurio se prema golu i prošao kroz dvojicu obrambenih igrača i onda u maniri rasnih strijelaca lagano poslao loptu pokraj gostujućeg golmana. Ipak, gosti su prvo smanjili u 68. minuti preko Sidlera, a onda i izjednačili golom Citherleta u drugoj minuti nadoknade. Grasshoppers je loše krenuo u sezonu i ima samo dva boda u četiri kola.

Gol pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Zvonarek je u švicarskom velikanu na posudbi iz Bayerna, a prošle sezone igrao je na posudbi u austrijskom Sturmu iz Graza. U klub iz Bavarske stigao je 2022. godine iz Slaven Belupa za 1,8 milijuna eura. Ugovorom je vezan za Bayern do 2027., a vrijednost mu je oko dva milijuna eura. Također, igra za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

OSTALO

