VIDEO Luka Sučić krasno zabio i asistirao, Salzburg ispao iz kupa

Nogometaši Sturma izborili su plasman u finale austrijskog Kupa nakon što su u polufinalu na gostovanju pobijedili RB Salzburg sa 4-3. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Salzburg poveo sa 1-0 golom Oumara Soleta u 11. minuti.

Sturm je potom okrenuo rezultat s tri gola u nizu, a strijelci su bili Wiliam Boving (25), Tomi Horvat (52) i David Schnegg (71). Hrvatski nogometaš Luka Sučić je vratio nadu domaćinu smanjivši u 79. minuti na 2-3, no sam odvije minute kasnije Niklas Geyrhofer postiže za 4-2. U 90. minuti je Aleks Terzić na Sučićevu asistenciju postavio konačnih 3-4. Sučić je ušao u igru u 55. minuti, dok je Roko Šimić za Salzburg zaigrao od početka drugog dijela.

Sturm, koji je branitelj naslova, je tako drugu godinu uzastopce izbacio Salzburg, lani je to bilo u četvrtfinalu nakon izvođenja jedanaesteraca. Sturm će u finalu igrati protiv bečkog Rapida koji je u srijedu na gostovanju porazio Leoben sa 3-0 golovima Guida Burgstallera (26), Christophga Langa (41) i Fallyja Mayulua (90+1).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Finale je na rasporedu 1. svibnja, a bit će to repriza lanjskog izdanja kada je Sturm pobijedio sa 2-0. Za Rapid će to biti čak 30. finale, a do sada je slavio 14 puta, pri čemu zadnji put 1995. godine, dok je Sturm izborio 11. finale pri čemu je Kup osvojio šest puta. Rekorder je bečka Austrija s 27 naslova.