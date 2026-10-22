VIDEO Luka Sučić zablistao za Španjolce! Zabio sjajna dva gola

Luka Sučić odigrao je fantastičnu utakmicu za Real Sociedad. Hrvatski reprezentativac zabio je dva prekrasna pogotka u uvjerljivoj izvedbi španjolskog kluba na gostovanju kod norveškog Lillestroma u trećem kolu Europske lige.

Sučić je u 33. minuti probio po lijevoj strani i ljevicom majstorski naciljao sami gornji kut za 3-0, da bi u 72. minuti novom minijaturom zaključio priču. Na rubu kaznenog prostora "lažnjakom” je izbacio čuvara i precizno pogodio za visokih 5-0.

Hrvatskom veznjaku to su bili četvrti i peti gol u sezoni, nakon što je ranije tresao mreže Real Madrida, Elchea i Valencije. Njegove golove pogledajte klikom OVDJE i OVDJE.

Za baskijsku momčad, koja je pitanje pobjednika riješila već u prvom dijelu, dvostruki strijelac bio je i Sergio Gómez (25., 27.), dok je jedan gol dodao Orri Óskarsson.