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'VATRENI' BRILJIRAO

VIDEO Luka Sučić zablistao za Španjolce! Zabio sjajna dva gola

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Luka Sučić zablistao za Španjolce! Zabio sjajna dva gola
Foto: Arenasport/Screenshot
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Hrvatskom veznjaku to su bili četvrti i peti gol u sezoni, nakon što je ranije tresao mreže Real Madrida, Elchea i Valencije

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Luka Sučić odigrao je fantastičnu utakmicu za Real Sociedad. Hrvatski reprezentativac zabio je dva prekrasna pogotka u uvjerljivoj izvedbi španjolskog kluba na gostovanju kod norveškog Lillestroma u trećem kolu Europske lige.

Sučić je u 33. minuti probio po lijevoj strani i ljevicom majstorski naciljao sami gornji kut za 3-0, da bi u 72. minuti novom minijaturom zaključio priču. Na rubu kaznenog prostora "lažnjakom” je izbacio čuvara i precizno pogodio za visokih 5-0.

Hrvatskom veznjaku to su bili četvrti i peti gol u sezoni, nakon što je ranije tresao mreže Real Madrida, Elchea i Valencije. Njegove golove pogledajte klikom OVDJE i OVDJE.

Za baskijsku momčad, koja je pitanje pobjednika riješila već u prvom dijelu, dvostruki strijelac bio je i Sergio Gómez (25., 27.), dok je jedan gol dodao Orri Óskarsson.

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