VIDEO Ma, što je ovo?! Haaland zabio gol koji ruši zakone fizike

Erling Haaland (24) poboljšao je golgeterski učinak u Ligi prvaka u trećem kolu. Njegov Manchester City bez problema je pobijedio Spartu Prag 5-0, a Norvežanin je briljirao s dva gola, što znači kako je Haaland zabio 44 gola u 42 utakmice koje je odigrao u e elitnom klupskom natjecanju...

Iako su u Manchesteru već navikli na njegove čarolije, Haaland je našao novi način za oduševiti protiv Sparte. Zabio je čudesan gol volejem petom za 2-0 Cityja. Bio mu je to 13. gol u sezoni i treći u Ligi prvaka.

Foto: Molly Darlington

- Nije mu lako. Čuvaju ga kao nikoga u šesnaestercu. Nema prostora, trojica stopera ga čuvaju, dva veznjaka koja su mu uvijek blizu, čak i krila stoje blizu veznjaka. Doslovno nema prostora. Svaki ga ubačaj grle, guraju, drže za dres... Tako da mu nije lako. Ali mu stalno govorim, budi strpljiv, budi pozitivan, lopta će ti doći - rekao je oduševljeni Pep Guardiola, koji je dodao...

- Zabio je dva gola Sparti, imao je i dva dobra udarca glavom. I naravno, zabio je fantastičan gol. Bio je prilično sličan poput onoga kojeg je zabio Borussiji prije nekoliko godina.

Foto: Molly Darlington

Phil Foden rekao je kako bi se on ozlijedio u takvom pokušaju.

- Da sam ja to pokušao, istegnuo bih preponu. Ne znam kako je to uspio, ima te dugačke noge. On je nakaza, zar ne? Vidio sam sličan gol kojeg je Dortmundu zabio - rekao je engleski reprezentativac.

Foto: Molly Darlington

Haaland nastavlja pomicati granice normalnog, a City ima sedam osvojenih bodova iz tri utakmice. Mateo Kovačić ušao je u 69. minuti, a Joško Gvardiol u 74. minuti.