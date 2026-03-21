BUNDESLIGA

VIDEO Majerov Wolfsburg tone sve dublje, 'visi' mu opstanak! Bayern razbio Union Berlin

Piše HINA, Petar Božičević,
VIDEO Majerov Wolfsburg tone sve dublje, 'visi' mu opstanak! Bayern razbio Union Berlin
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern i bio jedan od istaknutijih pojedinaca, a kod Uniona je Josip Juranović igrao od 76. minute

Admiral

Nogometaši Wolfsburga doživjeli su sedmi poraz u posljednjih deset utakmica, a četvrti zaredom na svom stadionu na kojem je rezultatski minimalnu, ali bodovno veliku pobjedu odnio Werder iz Bremena. 

Gol za tri boda postigao je Justin Njinmah u 68. minuti.

Lovro Majer je za Wolfsburg igrao od 73. minute, ali je uspio samo dobiti žuti karton u sučevom dodatku. Patrice Čović je ostao na Werderovoj klupi. Gol pogledajte OVDJE

Werder je sa 28 bodova pobjegao od opasne zone i došao na 13. mjesto, dok je Wolfsburg ostao na 21 bodu i na predzadnjoj, 17. poziciji. 

Vodeći Bayern je na svojoj Allianz Areni s uvjerljivih 4-0 pobijedio Union Berlin i došao do 12 bodova prednosti pred drugoplasiranom Borussijom Dortmund. Michael Olise je u 43. minuti postigao vodeći pogodak za Bavarce, a na kraju poluvremena je do prvog od svoja dva gola došao Serge Gnabry. U 49. minuti se u strijelce upisao i Harry Kane koji je s 31 golom uvjerljivo najbolji "topnik" Bundeslige. Konačni 4-0 postavio je Gnabry u 67. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Bundesliga - Bayern Munich v 1. FC Union Berlin
Foto: Michaela Stache/REUTERS

Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern i bio jedan od istaknutijih pojedinaca, a kod Uniona je Josip Juranović igrao od 76. minute.

Ovo nije bila subotnja utakmica s najviše golova, jer je u dva susreta viđeno po šest golova. Koeln je pred svojim navijačima osvojio bod odigravši 3-3 protiv Borussije Moenchengaldbach, a Heidenheim je istim rezultatom kao domaćin osvojio bod protiv Bayera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
