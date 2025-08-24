VIDEO Majstorija Fruka za gol Rijeke. Husić skrivio penal, a Mamut ga zabio. Evo golova

Rijeka i Varaždin zatvaraju četvrto kolo HNL-a na Rujevici. Domaći su u naletu nakon pobjede nad PAOK-om te su to pokazali odmah na startu. Već u 5. minuti Toni Fruk je doveo Rijeku u vodstvo.

Nakon napada Rijeke lopta je otišla u korner, a lopti je prišao Tiago Dantas. Ubacio je sjajno u kazneni prostor gdje se najbolje snašao Fruk i snalažljivo petom zabio za oduševljenje na Rujevici. Iako nije potpuno jasno tko je zadnji dirao loptu prije nego li je ušla u gol, to Riječane previše ne brine i vode 1-0.

Ipak, Rijeka nije dugo vodila. U 25. minuti je Mamut zabio penal kojeg je Varaždin dobio nakon što je Husić igrao rukom.

