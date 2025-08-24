Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLIČAN POČETAK SUSRETA

VIDEO Majstorija Fruka za gol Rijeke. Husić skrivio penal, a Mamut ga zabio. Evo golova

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Majstorija Fruka za gol Rijeke. Husić skrivio penal, a Mamut ga zabio. Evo golova
Foto: Tportal/Screenshot

Već u petoj minuti zabio je Fruk nakon kornera. Dantas je ubacio, a Fruk petom pospremio loptu u mrežu. U 25. minuti Varaždin je izjednačio. Husić je igrao rukom u kaznenom prostoru, a Mamut realizirao penal

Rijeka i Varaždin zatvaraju četvrto kolo HNL-a na Rujevici. Domaći su u naletu nakon pobjede nad PAOK-om te su to pokazali odmah na startu. Već u 5. minuti Toni Fruk je doveo Rijeku u vodstvo.

Lineups provided by Sofascore

Nakon napada Rijeke lopta je otišla u korner, a lopti je prišao Tiago Dantas. Ubacio je sjajno u kazneni prostor gdje se najbolje snašao Fruk i snalažljivo petom zabio za oduševljenje na Rujevici. Iako nije potpuno jasno tko je zadnji dirao loptu prije nego li je ušla u gol, to Riječane previše ne brine i vode 1-0.

Gol pogledajte OVDJE.

Ipak, Rijeka nije dugo vodila. U 25. minuti je Mamut zabio penal kojeg je Varaždin dobio nakon što je Husić igrao rukom.

Gol pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
VIDEO Osijek - Hajduk 0-2: 'Bili' se priključili Dinamu na vrhu tablice. Livaja zabio i asistirao!
NOVA POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Osijek - Hajduk 0-2: 'Bili' se priključili Dinamu na vrhu tablice. Livaja zabio i asistirao!

Hajduk je na Opus Areni pobijedio Osijek golovima Livaje i Šege. Osijek je bio opasan na početku oba poluvremena, ali nije zabio, dok je Hajduk iskoristio svoje šanse i mirno priveo utakmicu kraju
VIDEO Dinamo - Istra 3-0: Beljo opet zabio, prekrasan prvijenac Villara! Dinamo strašno moćan
SJAJNA PREDSTAVA 'MODRIH'

VIDEO Dinamo - Istra 3-0: Beljo opet zabio, prekrasan prvijenac Villara! Dinamo strašno moćan

Ogromnu grešku napravio je Kolić u 5. minuti kada mu je Beljo ukrao loptu i zabio u praznu mrežu. Dinamo je nastavio pritiskati i imao nekoliko velikih prilika, ali je Kolić sve obranio i spasio Istru od većeg zaostatka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025