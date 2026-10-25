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SJAJNI PETAR MUSA

VIDEO Majstorije 'vatrenog' u MLS-u: Može li prestići Messija?

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Majstorije 'vatrenog' u MLS-u: Može li prestići Messija?
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Foto: Thomas Shea
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Lionel Messi koji igra za Inter Miami je zabio 25 golova, a do kraja regularne sezone ostalo je još tri kola. Musa je do sada zabio 22 gola

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Hrvatski reprezentativac Petar Musa nastavlja s fantastičnom golgeterskom formom u MLS-u. 'Vatreni' je zabio dva gola u pobjedi njegovog FC Dallasa protiv San Jose Earthquakesa (3-0). 

Bila je to zanimljiva završnica u Dallasu gdje je semafor do 80. minute prikazivao 0-0. Slijedilo je uzbudljivih deset minuta u kojima je zablistao Petar Musa. Najprije je u 83. minuti zatresao protivničku mrežu, primio je loptu od Bernarda Kamunge na rubu kaznenog prostora, sjajno se namjestio i neobranjivo pogodio gornji kut za vodstvo. Pet minuta kasnije, sudac je svirao penal, a Musa je bio izvođač. 

Hrvat je još jedom pogodio mrežu za vodstvo od 2-0, a za konačnih 3-0 postavio je Moreno u sudačkoj nadoknadi. Musa je svoj golgeterski učinak ove sezone povisio na 22 gola i u ozbiljnoj je konkurenciji da osvoji titulu najboljeg strijelca lige. 

Lionel Messi koji igra za Inter Miami je zabio 25 golova, a do kraja regularne sezone ostalo je još tri kola. Musa je postao tek drugi igrač ove sezone, uz Messija, koji je zabijao na šest različitih utakmica i pritom zabio dva ili više gola. 

- Znao sam da će onaj prvi gol biti savršen iz takve pozicije. Svaki dan ga promatram na treninzima i divim mu se. Ima realizaciju kakvu imaju svjetske klase, protivnici su fokusirani najviše a njega, a suigrači ga stalno traže u igri. A on usprkos svoj toj pažnji i dalje napravi to što radi - rekao je trener Eric Quill o 'vatrenom' koji igra jednu od najboljih sezona u karijeri. 

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