VIDEO Mario Hezonja briljirao u utakmici za povijest Eurolige! Četiri produžetka i slavlje Reala

Nevjerojatnu utakmicu odigrali su košarkaši Real Madrida i Anadolu Efesa u susretu 19. kola Eurolige. Nakon velike drame i čak četiri produžetka Real je slavio sa 130-126. Još jednu fantastičnu partiju odigrao je hrvatski košarkaš Mario Hezonja koji je za 50 minuta na parketu zabio 31 koš uz 12 skokova. Sjajan je bio i Džanan Musa s 40 koševa i osam asistencija.

Prvi put u povijesti Eurolige igrala su se četiri produžetka, a bila je to i utakmica s najviše koševa u Euroligi. Samo su se produžeci igrali više od 60 minuta.

Video s utakmice Real Madrid - Anadolu Efes pogledajte OVDJE.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, poveo je 10-5 i do kraja četvrtine nije ispuštao prednost koja je nakon prvih 10 minuta iznosila 25-18. Gosti su u drugoj dionici u nekoliko navrata izjednačili, ali je Real imao +2 na poluvremenu (38-36). U trećoj dionici turski sastav je odigrao sjajno i poveo je sa 10 razlike (53-43), no Real je uzvratio serijom 10-0 izjednačivši rezultat, a do kraja četvrtine i poveo sa 64-61.

U posljednjem periodu gosti ponovo dolaze do prednosti i Efes je tri minute prije kraja imao pet razlike (79-74). No, Real je na krilima Muse izjednačio na 79-79. Shane Larkin je s dva bacanja 37 sekundi prije kraja doveo goste do +2, da bi Musa uzvratio s dva bacanja za 81-81 i produžetak.

U prvom "overtimeu" je Real poveo sa četiri razlike (88-84), a 18 sekundi prije kraja je imao 91-89, no Larkin je s linije slobodnih bacanja osam sekundi prije kraja izjednačio.

U drugom nastavku bolje su krenuli gosti, poveli su pet razlike (96-91), a 2:18 prije kraja imali su, činilo se nedostižnih devet razlike (102-93). Real se nije predavao i sjajnom serijom uspio je izjednačiti, a koš za 102-102 sa zvukom sirene pogodio je Hezonja. Niti treći produžetak nije donio pobjednika. Gosti su 14 sekundi prije kraja imalo vodstvo 111-109, no Walter Tavares je izjednačio pet sekundi prije kraja.

Drama je napokon privedena kraju u četvrtom produžetku. Real je poveo 128-122 i više nije ispuštao prednost. Na koncu je završilo 130-126.

Musa je predvodio Real sa 40 koševa i 8 asistencija,. Hezonja je imao "double-double" 31 koš i 12 skokova, Facundo Campazuo je ubacio 25 koševa uz 11 asistencija, dok je Walter Tavares zabio 20 koševa uz 12 skokova. Na suprotnoj strani Shane Larkin je završio utakmicu sa 32 koša i devet asistencija, Darius Thompson je ubacio 21, Mike Daum 15, a Dan Oturu 14 koševa. Bila je to Realova 17. pobjeda uz dva poraza, dok je Efes na skoru 7-12.

U sjeni nevjerojatnog madridskog ogleda na programu je bilo još nekoliko utakmica.

Virtus iz Bologne je na gostovanju pobijedio berlinsku Albu sa 83-68 upisavši 14. pobjedu.

Talijanski sastav su do pobjede predvodili Bryant Dunston sa 12 koševa i šest skokova, te Tornike Shengelia sa 12 koševa, te po pet skokova i asistncija. Hrvatski košarkaš Ante Žižić, koji je prije pet dana stigao u Bolognu iz Efesa, je za 13 minuta ubacio sedam koševa uz dva skoka i asistenciju. Kod "fenjeraša" Albe najefikasniji su bili Matteo Spagnolo i Johannes Thiemann sa po 13 koševa.

Barcelona je u španjolskom okršaju porazila Baskoniju sa 89-85. Jan Vesely sa 23 koša i Jabari Parker sa 17 koševa, šest skokova i pet asistencija vukli su Barcu do 13. pobjede, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Markus Howard sa 21 košem.

Empori Milan je pobijedio Bayern Munchen sa 76-62, a u poraženim redovima je hrvatski košarkaš Danko Branković za tri minute na parketu zabio dva koša.

Real vodi sa 17 pobjeda i dva poraza, Virtus je na 14-5, a Barcelona kao treća ima 13 pobjeda i šest poraza.