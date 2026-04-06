VIDEO Mario Pašalić asistirao u uvjerljivoj pobjedi Atalante!

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić bio je asistent za zadnji pogodak u 3-0 gostujućoj pobjedi Atalante protiv Leccea u susretu 31. kola talijanskog prvenstva.

Pašalić, koji je u igru ušao u 63. minuti, u 73. je minuti primirio loptu za Raspadorija koji je preciznim udarcem uspješno okončao akciju.

Prethodno su strijelci za Atalantu bili Scalvini u 29. i Krstović u 59. minuti.

Sedma Atalanta sada ima 53 boda, samo jedan manje od petog Juventusa i šeste Rome s tim da Juventus ima jedan susret manje odigran. Lecce je, pak, u zoni ispadanja, 18. sa 27 bodova, kolimko ima i 17. Cremonese.