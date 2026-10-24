VIDEO Marko Bojković brutalno uspavao Eskieva za 45 sekundi. 'Mene u mojoj Srbiji svi mrze...'

Srbin Marko Bojković (25) novi je prvak FNC-a u lakoj kategoriji, na prvoj priredbi u Sjevernoj Makedoniji regionalne MMA organizacije nokautirao je njemačkog borca čečenskog porijekla Lom-Ali Eskieva (34) za svega 45 sekundi i digao skopsku publiku na noge. Jedan pravi desni direkt bio je dovoljan da uspava dotadašnjeg prvaka. Borac kojega su u Srbiji povezivali s Vučićevim SNS-om potom se obratio u suzama.

- Jako je bio težak put, to znamo obitelj, moj tim i ja. Nemam ligamente, koljeno mi je bilo ukočeno mjesec dana, ali nađemo način da se spremimo. Od toga što su napravili da me u mojoj zemlji Srbiji mrze, ja ću se uvijek boriti za Srbiju, uvijek će Srbija biti najbolja gdje se ja budem borio - rekao je Bojković i dodao:

- Hrvati, Makedonci, Crnogorci, Bosanci, svi smo mi braća. Ja vas sve volim i nitko me neće uvjeriti da me vi ne volite. Moje je koljeno jedino sačuvao Bog, magnet je pokazao da se neću moći spremiti za meč. Sve sam prepustio višoj sili i sve je bilo dobro.

Eskievu ipak nije bilo tako dobro, nije znao gdje se nalazi.

FNC 34, rezultati

Lom-Ali Eskijev - Marko Bojković - nokaut u 1. rundi

Toše Cvetkov - Miljan Rovčanin - nokaut u 1. rundi

Alen Amedovski - Tato Primera - prekid u prvoj rundi

Kanbulat Irisbijev Honda - Antonio Budimir - sudačka odluka

Nemanja "Koba" Nikolić - Živko Stoimenov - prekid u 2. rundi

Anastasios Chatzigeogriadis - Gheorghe Balaur - prekid u 1. rundi

Nikola Đurđev - Dino Starčević - gušenje u 1. rundi

Bondo Kikadze - Elias Erber - gušenje u 1. rundi

Marko Trajanovski - Luka Lainović - nokaut u 1. rundi

Martin Horsch - Nikita Zelinski - bez pobjednika

Daniela Aleksovska - Mina Chatzopoulou - prekid u 3. rundi