VIDEO Martić tješila uplakanu protivnicu, Petri predala u trećem setu na 1-4 i 0-40!?

Nepisano je tenisko pravilo da se to ne radi iz poštovanja prema protivniku. Osim ako više ne možete ni hodati. Međutim, Čehinja Linda Fruhvirtova (18) mogla je i solidno trčati nakon što je u tie-breaku drugog seta ozlijedila koljeno potrčavši za kratkom loptom Petre Martić, da bi u trećem setu, na 1-4 i 0-40, odlučila predati. Znajući da ovaj meč više ne može dobiti.

U redu, neće to pokvariti zadovoljstvo našoj tenisačici koja je četvrti put zaredom prošla prvo kolo Wimbledona (7-5, 6-7 (5), 4-1). Talentirana Čehinja, čiju su dvije godine mlađu sestru Brendu teniski stručnjaci označili još i talentiranijom, bila je ozbiljan izazov, čak je i nakon desetominutnog prekida dok su joj liječnici stavljali zavoje oko koljena osvojila i set. Pomislio bi čovjek da nakon bolnog krika i dosta suza neće biti u stanju nastaviti, no pokušala je maksimalno otežati posao Petri, koja je, u iščekivanju liječničke pomoći, sjela na travu do uplakane protivnice, uz pokoju riječ utjehe.

Kako god, Petra, koja je tri puta u All England Clubu dogurala do osmine finala, u drugom kolu ide na Francuskinju Diane Parry (WTA 96), a, prođe li, čudo bi se trebalo dogoditi da je ne dočeka prva igračica svijeta Iga Swiatek.

